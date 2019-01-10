性骚扰丑闻下台的前皮克斯与迪士尼动画首席创意官约翰·拉塞特，本周成功“再就业”，雇佣他的公司遭遇女权组织的严厉批评。











因多名女员工举报拉赛特不恰当的行为，拉赛特去年6月离开迪士尼，年底正式解除与迪士尼的关系。在那之后，他一直试图找到一份新工作。











本周三，与派拉蒙有着长期合作的影视制作公司“天空之舞”宣布雇佣拉赛特，来领导动画团队。在媒体曝光的给员工的内部邮件中，CEO大卫·埃里森表示，“这个决定不是轻易做出的”。





他表示，约翰·拉塞特已经针对自身行为进行了严肃的反思，并已经为他的行为道歉，去年一直在分析、改善自己的职场行为。





他还透露，公司聘用了一家第三方调查机构，去调查所有的指控，“高管团队和我本人已经仔细评估过调查结果”。





然而这项举动遭到了女权人士的批评和反对。在韦恩斯坦性骚扰风波中成立的好莱坞女权团体Time’s Up表示，拉塞特的案例“纵容了一个不合理的系统，在这里有权势的男性可以为所欲为，不用承担后果”。





另一个好莱坞女权组织Women in Film也发声：“为了让这一行业内的女性感到安全，我们需要比那份声明更多的透明性。我们需要知道，公司打算怎么做，来保证女员工的安全。”他们同时质疑了埃里森检阅后调查结果后、依旧雇佣拉塞特的做法，认为他们故意对一切视而不见。