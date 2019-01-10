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再就业难！迪士尼前高管新东家遭炮轰

女权组织抗议：纵容有权势的男性为所欲为

2019-01-10 08:15:09 来源：Mtime时光网

性骚扰丑闻下台的前皮克斯与迪士尼动画首席创意官约翰·拉塞特，本周成功“再就业”，雇佣他的公司遭遇女权组织的严厉批评。


　　时光网讯 本周三，天空之舞（Skydance）传媒公司宣布雇佣因性骚扰丑闻下台的前皮克斯与迪士尼动画首席创意官约翰·拉塞特，遭遇批评。

　　因多名女员工举报拉赛特不恰当的行为，拉赛特去年6月离开迪士尼，年底正式解除与迪士尼的关系。在那之后，他一直试图找到一份新工作。



　　本周三，与派拉蒙有着长期合作的影视制作公司“天空之舞”宣布雇佣拉赛特，来领导动画团队。在媒体曝光的给员工的内部邮件中，CEO大卫·埃里森表示，“这个决定不是轻易做出的”。

　　他表示，约翰·拉塞特已经针对自身行为进行了严肃的反思，并已经为他的行为道歉，去年一直在分析、改善自己的职场行为。

　　他还透露，公司聘用了一家第三方调查机构，去调查所有的指控，“高管团队和我本人已经仔细评估过调查结果”。

　　然而这项举动遭到了女权人士的批评和反对。在韦恩斯坦性骚扰风波中成立的好莱坞女权团体Time’s Up表示，拉塞特的案例“纵容了一个不合理的系统，在这里有权势的男性可以为所欲为，不用承担后果”。

　　另一个好莱坞女权组织Women in Film也发声：“为了让这一行业内的女性感到安全，我们需要比那份声明更多的透明性。我们需要知道，公司打算怎么做，来保证女员工的安全。”他们同时质疑了埃里森检阅后调查结果后、依旧雇佣拉塞特的做法，认为他们故意对一切视而不见。

   编辑：SaSa

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 迪士尼 约翰拉塞特 性侵 女权 动画
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John Lasseter

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