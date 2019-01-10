彼得·杰克逊监制科幻新片《掠食城市》发布“狩猎战场”预告及角色海报。牵引城市钢铁厮杀、空中飞翼极速追逐、核能武器大杀四方，上演震撼对决。海报中，四大人物严阵以待。。





狩猎战场预告 全新预告向观众展现了一幅末日侵袭下的未来世界——牵引时代。在经历了一场人类战争后，世界资源枯竭。幸存的人类开始在巨轮上建造城市，伦敦城为了掠夺稀有的资源而吞并厮杀小城镇，地球也沦为残酷血腥的狩猎场。





而在地球的另一边，存在着一座恢弘壮观的空港，一群正义之士组成反牵引联盟，他们提倡在静态的土地上定居，用自己培育的资源养活自己的人口。预告片中城市之间生死逃杀、武器爆炸、空中大战、防御墙坍塌等画面，无不揭示着这场末日大战的残酷与壮烈。





这场末日之战的降临，也改写了每一个人的命运。角色海报中的四大主角，就在战争的威胁与阴差阳错间，做出了命运的选择。女主角赫斯特·肖的惨痛童年经历让她成为一心渴望复仇的女人。但随着危险的临近，她突然发现自己成为了战争中谜团的一部分，悬念身份引发期待。在伦敦城中长大成人的汤姆，阴差阳错地成为了赫斯特逃亡路上的伙伴。当他们遇到反牵引联盟的主力反抗军安娜方后，两人的人生轨迹彻底改变，他们将要面对的就是影片反派瓦伦丁。





瓦伦丁曾经凭借着他勇敢的探险和重要发现被伦敦人民所尊崇，他对过去的研究令他开始考虑未来，但为了达到他心目中的“善”，他不惜去做许多邪恶的事情。正是他的野心将世界推向了新的危险境地。面对即将被伦敦城摧毁的世界，赫斯特、汤姆和安娜方联合了反牵引联盟，踏上了为人类和平与自由而战的征途。





正邪之战的精彩在预告中有目共睹，而这背后的缔造者，正是彼得·杰克逊。构筑虚拟世界是彼得·杰克逊及其团队热衷并擅长的，他们曾用六部电影创造了令人叹为观止的中土世界，这次《掠食城市》也为观众带来了超越想象的全新概念。地球沦为城市狩猎场的场景令人叹为观止，而这片未来世界的巨大狩猎场是位于欧洲的贫瘠废土。在拍摄狩猎场时，剧组通过脚手架、聚苯乙烯材料、数吨重的泥土和橡胶漆碎末建造了这个布景，它是一片广阔的有机土地，纵横交错着巨大的裂隙，是充满毁灭力量的牵引城市留下的轮胎印。正是这番末日荒凉的场景，呈现出了《掠食城市》不同以往的未来世界。





《掠食城市》由美国环球影业出品，将于1月18日全国震撼上映。

编辑：Joker