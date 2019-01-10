发哥昨晚6时10分左右与发嫂到场，两人均以全黑素服现身，发哥表示不做访问，发嫂透露发哥刚在澳门工作返港，太过疲累故不受访。发哥在6时52分离开，他皱着眉，只举起手向传媒示意，未有发言。









发哥是昨晚6时10分左右与发嫂陈荟莲拖手到场，两人均以全黑素服现身，发哥表示不做访问，发嫂透露发哥刚在澳门工作返港，太过疲累故不受访。发哥在6时52分离开，他皱着眉，只举起手向传媒示意，未有发言。





据悉，发哥正在澳门赶拍一套由新导演执导的新片，内容以父子情为主，今天发哥是特地向剧组请假返港送别林岭东，因次日要继续开工，故不会再返港出席丧礼。









另外，到场致祭的还有视林岭东为大哥的导演杜琪峯，郑保瑞、游乃海及尹扬明。杜琪峯与太太下午约4时已抵达灵堂，神情肃穆，不发一言。游乃海在丧礼期间步出灵堂时，忍不住捂着鼻子流下男儿泪。











据悉，林岭东的家人作风低调，原本在灵堂前有放置屏风，外面的人仍可看到灵堂内情况，但可能因为他们不想曝光太多，最后拉上白布，闭门设灵。而“林岭东先生追思会委员会”公告希望丧礼一切从简，婉拒花牌、花篮、祭帐等，不过仍有不少圈中人送花牌致祭，包括曾志伟、王家卫、叶蒨文、余文乐、张智霖夫妇、向华强夫妇、吴志雄夫妇等。





林岭东的遗照是一幅他穿上西装的相片，横匾上写着“永远怀念”。