时光网讯
香港著名导演林岭东
上月29日在马鞍山寓所猝逝，终年63岁，家属于沙田宝福纪念馆的福海堂为他设灵，接受祭拜。昨日正在澳门拍戏的周润发
紧急回港送老友最后一程，导演杜琪峯
、编剧游乃海
、导演郑保瑞
等也现身灵堂表追思。据悉，逝者将于今日上午11时出殡。
周润发与林岭东识于微时，不单是同期训练班出身，两人的感情也非常深厚，在第7届香港电影金像奖上，凭借合作影片《龙虎风云》
，林岭东获颁最佳导演奖，发哥则凭此片封帝。
发哥是昨晚6时10分左右与发嫂陈荟莲拖手到场，两人均以全黑素服现身，发哥表示不做访问，发嫂透露发哥刚在澳门工作返港，太过疲累故不受访。发哥在6时52分离开，他皱着眉，只举起手向传媒示意，未有发言。
据悉，发哥正在澳门赶拍一套由新导演执导的新片，内容以父子情为主，今天发哥是特地向剧组请假返港送别林岭东，因次日要继续开工，故不会再返港出席丧礼。
另外，到场致祭的还有视林岭东为大哥的导演杜琪峯，郑保瑞、游乃海及尹扬明。杜琪峯与太太下午约4时已抵达灵堂，神情肃穆，不发一言。游乃海在丧礼期间步出灵堂时，忍不住捂着鼻子流下男儿泪。
据悉，林岭东的家人作风低调，原本在灵堂前有放置屏风，外面的人仍可看到灵堂内情况，但可能因为他们不想曝光太多，最后拉上白布，闭门设灵。而“林岭东先生追思会委员会”公告希望丧礼一切从简，婉拒花牌、花篮、祭帐等，不过仍有不少圈中人送花牌致祭，包括曾志伟、王家卫、叶蒨文、余文乐、张智霖夫妇、向华强夫妇、吴志雄夫妇等。
林岭东的遗照是一幅他穿上西装的相片，横匾上写着“永远怀念”。