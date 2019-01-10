时光网讯
1月9日，创业纪实电影《燃点》
,在北京举办了“点燃在路上的你”首映礼，除了导演关琇
、萧屺楠
、经纬中国创始管理合伙人张颖、新氧创始人金星、草根创业者安传东作为影片主创出席活动外，200多位中国财经领域的商界大佬如小鹏汽车董事长兼CEO何小鹏，车和家创始人、董事长兼CEO 李想，水滴筹、水滴互助创始人沈鹏、上上签电子签约创始人万敏等现身助阵，让活动成为史上嘉宾“身价最高”的观影场，大佬们更为一路执着奋斗的创业者们激情打call，点燃新一年的创业希望。
在观影后的交流环节，导演关琇、萧屺楠、经纬中国创始管理合伙人张颖、新氧创始人金星、草根创业者安传东作为电影主创现身和在场的嘉宾们分享了自己的感受和心路历程。谈及电影《燃点》
的首次大银幕亮相，导演关琇坦言：“我坐在后面从头看到尾，感慨万千，特别的激动。两年的时间过去再回头看，有一种沧海桑田的感觉，这部片子，要献给所有的创业者，它可以感动我，我相信也能感动同样在奋斗的人。”
关琇导演还在现场分享了电影《燃点》
的后续故事：“这部电影到现在也还没有关机，因为创业是一件没有结局的事情，故事还在继续，你永远不知道下一场戏是什么。”创业仍在继续，《燃点》只是开始。导演萧屺楠也十分感慨：“创业是一场冒险，拍摄创业纪录片同样也是一场冒险。自强则万强，这句话送给所有奋斗的人。”
经纬中国创始管理合伙人张颖除了是电影的“主演”，在电影外他是一名投资人，每年要接触大量的创业者，作为和创业者群体接触最频繁的人，谈到观影的感受，张颖直言：“这部片子我也跟关导看过了很多遍，每次看都有新的感触。以前放映时经常会有人落泪，我有点吃惊，但又不吃惊，因为这部电影真的非常有意义。也希望在未来的路上，创始人们都能越走越好。”
草根创业者安传东安传东已经结束了电影中的创业项目，观影结束后整个交流环节，安传东一直处于热泪盈眶的状态，他也丝毫不避讳那次失败：“我每一次创业都像被火烧过一样，作为一个创业者，我很感谢自己可以坚持下来，只有你是真心热爱这件事情，才能真正成就自我”。
作为真实记录正在发生的创业史的纪实电影，《燃点》中这些创业者们的生存状态、心路历程及深度反思等，在财经创投圈等领域也得到了广泛的关注。活动当天，以何小鹏、李想等为代表的行业大佬现身支持，为电影发声，为创业者激情打call，显示了这部电影在创业领域的意义。
创业纪实电影《燃点》将于1月11日与广大观众们见面。
编辑：隐饮