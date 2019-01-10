创业电影《燃点》在京举办首映里，近百名财经领域CEO现身支持，关琇导演表示，“因为创业是一件没有结局的事情，电影故事还在现实中继续，你永远不知道下一场戏是什么。”













经纬中国创始管理合伙人张颖除了是电影的“主演”，在电影外他是一名投资人，每年要接触大量的创业者，作为和创业者群体接触最频繁的人，谈到观影的感受，张颖直言：“这部片子我也跟关导看过了很多遍，每次看都有新的感触。以前放映时经常会有人落泪，我有点吃惊，但又不吃惊，因为这部电影真的非常有意义。也希望在未来的路上，创始人们都能越走越好。”





草根创业者安传东安传东已经结束了电影中的创业项目，观影结束后整个交流环节，安传东一直处于热泪盈眶的状态，他也丝毫不避讳那次失败：“我每一次创业都像被火烧过一样，作为一个创业者，我很感谢自己可以坚持下来，只有你是真心热爱这件事情，才能真正成就自我”。





作为真实记录正在发生的创业史的纪实电影，《燃点》中这些创业者们的生存状态、心路历程及深度反思等，在财经创投圈等领域也得到了广泛的关注。活动当天，以何小鹏、李想等为代表的行业大佬现身支持，为电影发声，为创业者激情打call，显示了这部电影在创业领域的意义。





创业纪实电影《燃点》将于1月11日与广大观众们见面。

编辑：隐饮