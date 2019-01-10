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关于《四个春天》你应该知道这10件事

电影发布“温暖瞬间”合辑呈现爱与家庭

2019-01-10 10:53:23 来源：Mtime时光网

《四个春天》通过平和的影像记录，传递了一种生活的真谛。影片中诸多现实生活中难以被发现的细节或瞬间，让大众看到了浸润在漫长时光中的爱与家庭。其实，对于这部佳片，还有10件事你值得知道。

《四个春天》导演陆庆屹在首映式上

　　时光网讯  1月10日，由陆庆屹导演的口碑电影《四个春天》曝光一支“温暖瞬间”合辑视频，呈现影片中熏香肠、吹蒲公英、爸妈学习使用微信等动人瞬间。

　　陆庆屹表示：“我的爸妈非常有才华，但时光没有给他们更多选择的机会，甚至连他们自己都没有发觉到自己身上的这种可爱与魅力。我一直觉得，可以替他们做点什么，所以在我有能力做这件事情时，我非常投入做这个事情。”

　　《四个春天》通过平和的影像记录，传递了一种生活的真谛。影片中诸多现实生活中难以被发现的细节或瞬间，让大众看到了浸润在漫长时光中的爱与家庭。

　　其实，对于这部刷爆朋友圈的电影，还有10件事你值得知道。

1.早在《四个春天》之前，素人导演陆庆屹的两篇文章——《我爸》、《我妈》就已在网络引起诸多热议，而之后他决定拍一部影片献给父母。

2.侯孝贤导演在访谈中对学生说的一句话：“你就去拍啊，拍了之后你就知道怎么开始。”给了陆庆屹很大触动，于是他开始了尝试。拍摄之余，看书学习研究，从阅片量不足100部到一年内增至800部，靠着后天弥补一点点去构建电影思维。



3.45岁的陆庆屹15岁便离家来京，“北漂”至今已近30年。与家人聚少离多、分居各地是陆庆屹的常态。正因如此，他格外珍惜与家人相处的时光。《四个春天》拍摄长达四年，也给予导演更加了解家人的机会。

4.《四个春天》作为FIRST影展最佳纪录片，评委会主席陈国富、评委周浩等对其爱护有加。还得到陈坤、赵薇、黄渤、章宇、周冬雨、姚晨、王宝强等众星力荐。

5.在去年的金马奖上，《四个春天》获得两项提名，最佳纪录长片奖和最佳剪辑奖。


6.北京电影学院导演系副教授王红卫，主动担任影片艺术顾问；赵珣身兼监制、总制片人；著名剪辑师周肖林，也携郜子瑜、江亦隽加入到了《四个春天》的剪辑工作中， 他们是影片最早的一批“粉丝”，也是让影片从250余小时的海量素材中精简成片的幕后英雄；声音指导孙艾琳的加入，则帮助影片克服了原有录音制式的极大难题。

7.事实上，电影会在 2016 年春天结束也是陆庆屹“意外”的选择。如果可以的话，他打算拍上十年。可自从姐姐肺癌去世，爸爸便日益衰老，陆庆屹想抓紧时间，早日让父母看到成品。因此启动了剪辑工作。

8.陆庆屹拍摄用的设备是一台尼康照相机，而非专业的电影设备，这给整个后期带来了不小的麻烦，其中就包括尼康摄像机是以 29.97 帧率进行拍摄，但电影格式却是 24 帧，找到转换的方式消耗了团队巨大的精力。

导演和哥哥、姐姐的合照

9.谈到拍片最大的困难，陆庆屹说：“困难是剪辑的时候中间停了一个月，剪辑我姐住院的那一段，从心里上是不敢看，想狠下心肠剪辑，可是做不到，过了一个多月。那一个多月里就看书，看摄影方面的书，在门口看看天，积蓄一些能量能够让自己去更好的面对，这个是唯一的困难。” 

陆庆屹和姐姐陆庆伟的关系最好，他从童年记事起就是姐姐的跟屁虫。陆庆屹评价哥哥陆庆松是一个隐士，他19岁就在清华教音乐，1999年的时候辞职在家，平时是个很闷的人，很像爸爸。



10.陆庆屹的父亲陆运坤是一名退休教师，不仅爱看书，对中西式乐器都很感兴趣，此外还学习剪辑DV，而母亲则能歌善舞。第一次试映时，陆庆屹也把父母邀请过来。放映结束，母亲跟儿子说：“你怎么把我的鞋子拍得那么丑啊。”父亲听见了，笑嘻嘻地说：“你还要拍得多好看啊。” 

   编辑：hello王小羊

关键词： 四个春天
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陆庆屹

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