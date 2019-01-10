网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

《幸福的拉扎罗》1.13上线视频网站

“2018时光年度大赏”十大海外佳片第三名

2019-01-10 11:11:20 来源：Mtime时光网

《幸福的拉扎罗》将于1月13日上线国内视频网站，该片是2018年海内外几乎零差评的口碑佳作，还入围了“2018时光年度大赏”，并被选为十大海外佳片第三名。
       

《幸福的拉扎罗》海报

时光网讯 2019年开年，一部高口碑的电影即将与观众见面——《幸福的拉扎罗》。这部获得2018年戛纳最佳编剧奖的影片，在欧美的口碑一路飙升——烂番茄新鲜度89% ，Metacritic 82分以及IMDb 7.5分的优质评价。值得一提的是，该片还入围了“2018时光年度大赏”，并被选为十大海外佳片第三名。1月13日，这部充满魔幻寓言色彩的电影《幸福的拉扎罗》将在爱奇艺电影文艺院线全网独播。

       《幸福的拉扎罗》的故事发生在上个世纪被侯爵夫人奴役的山中庄园。农民拉扎罗被其他村民视为傻瓜却和年轻的贵族坦克雷迪相遇并成为好友。某天侯爵夫人的独裁统治因为坦克雷迪的恶作剧而终结，村民们重获自由决定走向城市开展新生活，拉扎罗却因为受直升机惊吓跌落山崖…时光荏苒崖底的拉扎罗“复活”，当他决定寻找村民的时候，却发现早已物是人非，而他也开启了自己更为悲剧的命运…

       作为2018年海内外几乎零差评的口碑佳作，《幸福的拉扎罗》也得到了多为明星、影评人的强力推荐。演员李现观影之后称拉扎罗身上有“好人的味道”——虽然整部影片的画面呈现非常平和与细腻，但却带着对世界的讽刺和批判。拉扎罗是照出人世间丑恶的镜子，他的善良、纯洁和无私，他身上有好人的味道。

       

《幸福的拉扎罗》剧照

时光网“2018时光年度大赏”这样评价《幸福的拉扎罗》：导演拉瓦赫举重若轻的将一个跨越时间与空间的故事处理的轻盈、诗意又不乏寓言性，就如拉扎罗般看尽人间疾苦，依然眼神清澈，哪怕在现实面前头破血流，依然恪守心中最纯粹、最本真的情感。 

       《幸福的拉扎罗》虽然揽获重要大奖，好评如潮，但是国内在大银幕上看到的机会却不多。1月12日、1月13日两天，爱奇艺电影联合大地影院的大爱放映室，将在北京、上海、深圳举办《幸福的拉扎罗》上线首映礼，能在大银幕上看到这部影片的是不少拉扎罗粉丝的期待。该影片是用16mm胶片拍摄，网友评价“每一帧都像是一幅中世纪的油画”。

       

《幸福的拉扎罗》剧照

无法参与线下观影会的朋友也不用失望，1月13日《幸福的拉扎罗》将在爱奇艺电影文艺院线全网独播。 

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 幸福的拉扎罗
关注时光网微信

相关电影/影人

幸福的拉扎罗

幸福的拉扎罗 (2018)

8.1

导演：爱丽丝·洛瓦赫

主演：安德里阿诺·塔..

在线播放

会员评论 (1)

发表

本周热读

1

"惊奇队长""沙赞""哥斯拉"超多新剧照!

"今日美国"发布一大波好莱坞新片全新物料!

43
外媒《今日美国》一口气发布了来自42部欧美新片的全新剧..
2

第76届金球奖颁奖礼红毯星光熠熠

冰蓝色Gaga超大裙摆抢镜 孕中艾米艳光照人

104
金球奖颁奖礼红毯星光熠熠，冰蓝色Gaga拖着超大号裙摆十..
3

第76届金球奖颁奖典礼精彩瞬间

"橡皮人"贝尔瘦回来了 吴珊卓又领奖又主持

46
第76届金球奖颁奖典礼进行中......
4

嫁了！克拉拉宣布与企业家低调结婚

婚纱写真甜蜜曝光 1月6日在美国办非公开婚礼

24
克拉拉宣布与圈外企业家低调结婚，两人相恋一年感情一直..
5

2019值得关注的艺术电影都在这里

明年"颁奖季"的电影我们都总结好了

时光君特此为你盘点了2019年即将上映的来自全球的艺术电..

查看更多