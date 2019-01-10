《幸福的拉扎罗》将于1月13日上线国内视频网站，该片是2018年海内外几乎零差评的口碑佳作，还入围了“2018时光年度大赏”，并被选为十大海外佳片第三名。

















《幸福的拉扎罗》虽然揽获重要大奖，好评如潮，但是国内在大银幕上看到的机会却不多。1月12日、1月13日两天，爱奇艺电影联合大地影院的大爱放映室，将在北京、上海、深圳举办《幸福的拉扎罗》上线首映礼，能在大银幕上看到这部影片的是不少拉扎罗粉丝的期待。该影片是用16mm胶片拍摄，网友评价“每一帧都像是一幅中世纪的油画”。



