时光网讯
2019年开年，一部高口碑的电影即将与观众见面——《幸福的拉扎罗》
。这部获得2018年戛纳最佳编剧奖的影片，在欧美的口碑一路飙升——烂番茄新鲜度89% ，Metacritic 82分以及IMDb 7.5分的优质评价。值得一提的是，该片还入围了“2018时光年度大赏”，并被选为十大海外佳片第三名。1月13日，这部充满魔幻寓言色彩的电影《幸福的拉扎罗》
将在爱奇艺电影文艺院线全网独播。
《幸福的拉扎罗》
的故事发生在上个世纪被侯爵夫人奴役的山中庄园。农民拉扎罗被其他村民视为傻瓜却和年轻的贵族坦克雷迪相遇并成为好友。某天侯爵夫人的独裁统治因为坦克雷迪的恶作剧而终结，村民们重获自由决定走向城市开展新生活，拉扎罗却因为受直升机惊吓跌落山崖…时光荏苒崖底的拉扎罗“复活”，当他决定寻找村民的时候，却发现早已物是人非，而他也开启了自己更为悲剧的命运…
作为2018年海内外几乎零差评的口碑佳作，《幸福的拉扎罗》
也得到了多为明星、影评人的强力推荐。演员李现观影之后称拉扎罗身上有“好人的味道”——虽然整部影片的画面呈现非常平和与细腻，但却带着对世界的讽刺和批判。拉扎罗是照出人世间丑恶的镜子，他的善良、纯洁和无私，他身上有好人的味道。
时光网“2018时光年度大赏”这样评价《幸福的拉扎罗》
：导演拉瓦赫举重若轻的将一个跨越时间与空间的故事处理的轻盈、诗意又不乏寓言性，就如拉扎罗般看尽人间疾苦，依然眼神清澈，哪怕在现实面前头破血流，依然恪守心中最纯粹、最本真的情感。
《幸福的拉扎罗》虽然揽获重要大奖，好评如潮，但是国内在大银幕上看到的机会却不多。1月12日、1月13日两天，爱奇艺电影联合大地影院的大爱放映室，将在北京、上海、深圳举办《幸福的拉扎罗》上线首映礼，能在大银幕上看到这部影片的是不少拉扎罗粉丝的期待。该影片是用16mm胶片拍摄，网友评价“每一帧都像是一幅中世纪的油画”。
无法参与线下观影会的朋友也不用失望，1月13日《幸福的拉扎罗》将在爱奇艺电影文艺院线全网独播。