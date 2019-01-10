动画电影《森林奇缘》曝光影片主题曲MV《勇敢的呼唤》,该片将于1月18日上映。

《森林奇缘》剧照 时光网讯 将于1月18日上映的合家欢喜剧动画 将于1月18日上映的合家欢喜剧动画 《森林奇缘》 今天发布全新剧照，影片主题曲MV《Shout It Out》（《勇敢的呼唤》）同步曝光，歌词治愈励志，曲调激荡人心，与MV中不断闪现的冒险、惊奇、搞怪的画面十分契合，令人眼前一亮。





正如MV开头所说：“如果你想冒险，那就去冒险吧！”在气势恢宏的旋律伴随下，画面被一支小小的烛光点亮，鲁斯兰与米拉在月夜漫游梦幻唯美，电影情节由此展开。“喊出你的心声，让所有人知道，开始远航。”副歌部分高亢声音搭配鲁斯兰一行人踏上拯救米拉的旅程。





《森林奇缘》剧照 随着鼓点加快场景也不断变换，各类生物接踵而来，一路的艰难险阻使观众不自主地沉浸到引人入胜的情景中。幽深昏暗的城堡、拔地而起的巨龙骨、陡然变大的魔法猫，呈现出一个前所未有的奇幻世界。智斗甜点兵团、激战屠龙等许多未曝光的电影片段也首次露出，可一窥正义与邪恶的终极对决。







