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合家欢动画《森林奇缘》曝主题曲MV

公主勇闯奇幻世界经历成长 1.18内地上映

2019-01-10 11:48:42 来源：Mtime时光网

动画电影《森林奇缘》曝光影片主题曲MV《勇敢的呼唤》,该片将于1月18日上映。
       

《森林奇缘》剧照

时光网讯 将于1月18日上映的合家欢喜剧动画《森林奇缘》今天发布全新剧照，影片主题曲MV《Shout It Out》（《勇敢的呼唤》）同步曝光，歌词治愈励志，曲调激荡人心，与MV中不断闪现的冒险、惊奇、搞怪的画面十分契合，令人眼前一亮。

       正如MV开头所说：“如果你想冒险，那就去冒险吧！”在气势恢宏的旋律伴随下，画面被一支小小的烛光点亮，鲁斯兰与米拉在月夜漫游梦幻唯美，电影情节由此展开。“喊出你的心声，让所有人知道，开始远航。”副歌部分高亢声音搭配鲁斯兰一行人踏上拯救米拉的旅程。

       

《森林奇缘》剧照

随着鼓点加快场景也不断变换，各类生物接踵而来，一路的艰难险阻使观众不自主地沉浸到引人入胜的情景中。幽深昏暗的城堡、拔地而起的巨龙骨、陡然变大的魔法猫，呈现出一个前所未有的奇幻世界。智斗甜点兵团、激战屠龙等许多未曝光的电影片段也首次露出，可一窥正义与邪恶的终极对决。

       《森林奇缘》是一个因爱勇敢的故事，此次发布的MV和剧照均将“勇敢”作为主题。米拉身为公主敢于挣脱国王的保护收获成长，遭遇险境时同样敢于直面出击而不是被动地等待救援，而鲁斯兰更是克服了无数挑战与可怕怪兽，在努力寻找拯救米拉之法的同时，找到了真正的自我。

       

《森林奇缘》剧照

《森林奇缘》即将于1月18日在中国正式上映。

   编辑：隐饮

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关键词： 森林奇缘
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