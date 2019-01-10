青年导演左志国的犯罪悬疑电影《云雾笼罩的山峰》再传捷报，获得美国纽约首届邓波电影节“最佳剧情长片”奖，并入围该电影节“年度最佳剧情片”及“年度影片”两项提名。





邓波电影节（Dumbo Film Festival, DFF），旨在打造世界上最重要的独立电影节日之一。其总部位于纽约市的邓波区，曾被《纽约》杂志评为“最受欢迎的地区”，许多艺术爱好者在那里交流创作，产生思想的火花。





邓波电影节设有六个分类，包括最佳剧情长片、最佳纪录长片等。每月从参与评比的电影中，选出该类别最佳，授予证书。同时，被选中的影片也入围该类别的“年度最佳剧情片”及“年度影片”两项提名，于每年的十月底颁奖。这一形式，旨在关注独立电影制作人，并将有前途的艺术家及时推向世界电影舞台。





邓波电影节获奖证书









导演左志国 导演左志国表示影片取材于真实的社会事件，片中男主角的原型就是他一起长大的邻居。他相信，万事万物都会互相影响，所以选择“命运”这个题材，探讨人的“罪”与“爱”。使得电影有着冷酷低沉的氛围，却也不乏温暖的闪光点。







