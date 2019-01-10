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青年导演左志国
的犯罪悬疑电影《云雾笼罩的山峰》
（英文译名“Out Of Crime”）再传捷报，获得美国纽约首届邓波电影节的“最佳剧情长片”奖，并入围该电影节“年度最佳剧情片”及“年度影片”两项提名。
邓波电影节（Dumbo Film Festival, DFF），旨在打造世界上最重要的独立电影节日之一。其总部位于纽约市的邓波区，曾被《纽约》杂志评为“最受欢迎的地区”，许多艺术爱好者在那里交流创作，产生思想的火花。
邓波电影节设有六个分类，包括最佳剧情长片、最佳纪录长片等。每月从参与评比的电影中，选出该类别最佳，授予证书。同时，被选中的影片也入围该类别的“年度最佳剧情片”及“年度影片”两项提名，于每年的十月底颁奖。这一形式，旨在关注独立电影制作人，并将有前途的艺术家及时推向世界电影舞台。
电影《云雾笼罩的山峰》
是左志国自编自导的长片处女作，由丁建国监制，王海涛、任青安、丁建钧等主演，讲述了一个罪恶的蝴蝶效应。一位年轻的父亲为了救治自己病重的女儿，绑架了老板的女儿，从而将几个不相干的陌生人拖入到罪恶的深渊，最终产生了无法预知的严重后果。
导演左志国表示影片取材于真实的社会事件，片中男主角的原型就是他一起长大的邻居。他相信，万事万物都会互相影响，所以选择“命运”这个题材，探讨人的“罪”与“爱”。使得电影有着冷酷低沉的氛围，却也不乏温暖的闪光点。
此前，《云雾笼罩的山峰》
在2018年的华沙国际电影节举行世界首映时，就已收获不俗的口碑，更得到华沙电影节主席亲自推荐。不仅获邀作为2018年中国银川互联网电影节的开幕影片、入围第十届澳门国际电影节的主竞赛单元、更入围北京青年影展“年度影片”、“年度编剧”两项提名。