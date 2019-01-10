







“几年前，位于圣保罗的公司RT Features的制片人Rodrigo Teixeira，获得了将这张专辑改编成电影的版权，这跟我的理念是一样的，任何素材都可以被改编成电影，只要你有想法，”在与时光网近日的一次对话中，瓜达尼诺说。“《音轨上的血》绝对是艺术，我刚拍完《你的名字》就得知了这个想法，制片人问我怎么看把它改编成电影，我跟他说我觉得这个主意非常棒。”













我们想到了鲍勃·迪伦的每首歌后面，都有非常美丽的故事，比如说明尼苏达的小镇，以及整个70年代，我们现在有个让我非常骄傲的剧本，理查德写的剧本非常非常美。现在祈祷一切好运，看看接下来怎么运作，我不确定我们什么时候会开拍，但希望尽快吧。”