时光网洛杉矶讯
上一个颁奖季，意大利导演卢卡·瓜达尼诺
凭借其触动人心的独立电影《请以你的名字呼唤我》
，成为了好莱坞的焦点，也让全世界的影迷们认识了“甜茶”提莫西·查拉梅
，并且在全球票房拿下了4200万美元的成绩。
47岁的瓜达尼诺，最新作品是翻拍了达里欧·阿基多
1977年《阴风阵阵》
的同名新片，是一部探索了超自然力量的身体恐怖片。但影片得到的评价褒贬不一，全球票房也仅拿到550万美元。
目前，除了要运作未定名的《你的名字》续集（等到成品可能还要好几年），瓜达尼诺眼下有个更与众不同、也更原创的项目——根据获得了诺贝尔奖的歌手鲍勃·迪伦
（不过他没去领奖），1975年经典专辑“Blood on the Tracks”（音轨上的血）所改编的电影。
“几年前，位于圣保罗的公司RT Features的制片人Rodrigo Teixeira，获得了将这张专辑改编成电影的版权，这跟我的理念是一样的，任何素材都可以被改编成电影，只要你有想法，”在与时光网近日的一次对话中，瓜达尼诺说。“《音轨上的血》绝对是艺术，我刚拍完《你的名字》就得知了这个想法，制片人问我怎么看把它改编成电影，我跟他说我觉得这个主意非常棒。”
我之前在跟伟大的理查德·拉·格拉文斯
（《街头日记》
编剧与导演）聊天，我跟制片人说，理查德是我唯一可以合作的编剧，也很感恩他答应了，我们聊了在电影中不常见到的美国那一面。
我们想到了鲍勃·迪伦的每首歌后面，都有非常美丽的故事，比如说明尼苏达的小镇，以及整个70年代，我们现在有个让我非常骄傲的剧本，理查德写的剧本非常非常美。现在祈祷一切好运，看看接下来怎么运作，我不确定我们什么时候会开拍，但希望尽快吧。”