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"你的名字"导演新作改编自鲍勃迪伦专辑

聚焦70年代美国 每首歌后面都有美丽的故事

2019-01-10 14:24:10 来源：Mtime时光网

《请以你的名字呼唤我》导演卢卡·瓜达尼诺的新作，改编自诺贝尔获奖者歌手鲍勃·迪伦1975年的专辑“Blood on the Tracks”。

瓜达尼诺在《阴风阵阵》首映式上

　　时光网洛杉矶讯　上一个颁奖季，意大利导演卢卡·瓜达尼诺凭借其触动人心的独立电影《请以你的名字呼唤我》，成为了好莱坞的焦点，也让全世界的影迷们认识了“甜茶”提莫西·查拉梅，并且在全球票房拿下了4200万美元的成绩。

　　47岁的瓜达尼诺，最新作品是翻拍了达里欧·阿基多1977年《阴风阵阵》的同名新片，是一部探索了超自然力量的身体恐怖片。但影片得到的评价褒贬不一，全球票房也仅拿到550万美元。


　　目前，除了要运作未定名的《你的名字》续集（等到成品可能还要好几年），瓜达尼诺眼下有个更与众不同、也更原创的项目——根据获得了诺贝尔奖的歌手鲍勃·迪伦（不过他没去领奖），1975年经典专辑“Blood on the Tracks”（音轨上的血）所改编的电影。

　　“几年前，位于圣保罗的公司RT Features的制片人Rodrigo Teixeira，获得了将这张专辑改编成电影的版权，这跟我的理念是一样的，任何素材都可以被改编成电影，只要你有想法，”在与时光网近日的一次对话中，瓜达尼诺说。“《音轨上的血》绝对是艺术，我刚拍完《你的名字》就得知了这个想法，制片人问我怎么看把它改编成电影，我跟他说我觉得这个主意非常棒。”

“Blood on the Tracks”，鲍勃·迪伦1975年的专辑

　　“这让我想到了很多我热爱的美国电影，还有上世纪70年代的‘新好莱坞’时期，”瓜达尼诺继续说。“它让我想到了《猎鹿人》乔治·卢卡斯彼得·博格丹诺维奇《最后一场电影》导演），当然还有弗朗西斯·福特·科波拉。那个时期拍了好多伟大的电影，也改变了美国，改变了整个世界。60年代让人心灰意冷，一切都变得私密化，越战的失败笼罩着美国。

　　我之前在跟伟大的理查德·拉·格拉文斯《街头日记》编剧与导演）聊天，我跟制片人说，理查德是我唯一可以合作的编剧，也很感恩他答应了，我们聊了在电影中不常见到的美国那一面。

　　我们想到了鲍勃·迪伦的每首歌后面，都有非常美丽的故事，比如说明尼苏达的小镇，以及整个70年代，我们现在有个让我非常骄傲的剧本，理查德写的剧本非常非常美。现在祈祷一切好运，看看接下来怎么运作，我不确定我们什么时候会开拍，但希望尽快吧。”

作者：Brent Simon   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 请以你的名字呼唤我 鲍勃·迪伦 卢卡·瓜达尼诺 BrentSimon
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卢卡·瓜达尼诺

卢卡·瓜达尼诺

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职业：导演 | 制作人 | 编剧

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请以你的名字呼唤我

请以你的名字呼唤我 (2017)

8.1

导演：卢卡·瓜达尼诺

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鲍勃·迪伦

鲍勃·迪伦

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