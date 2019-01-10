动画《丑娃娃》预告海报双发，内地定档5月31日上映，影片中的四位主角小希、欧哥、道格和八宝悉数亮相，四个颜色亮丽的丑娃娃十分呆萌。





定档海报中，影片中的四位主角悉数亮相——小希、欧哥、道格、八宝。四个颜色亮丽的丑娃娃或是俏皮的大笑、吐舌头，或是呆萌的瞪大眼睛，毛绒外表的它们令网友直呼“太萌啦！”而在预告中，伴随着由凯莉·克莱森和说唱歌手皮普保罗演唱的轻快歌曲，丑娃娃们和奇特美丽的丑娃小镇逐渐展现在大家眼前。





五颜六色的丑娃娃们一一登场，活泼的道格；充满梦想快乐的小希；德高望重的镇长欧哥；贪吃呆萌的粉刷匠八宝……丑娃娃们都纷纷开始了自己无忧无虑而又多姿多彩的一天。而在这轻松欢快的氛围下主人公也即将要开始一场神奇的冒险之旅，最终他们将发现什么惊天大秘密，令人期待不已。









电影《丑娃娃》由《怪物史瑞克2》导演凯利·阿斯博瑞执导，英文版由凯莉·克莱森，布雷克·谢尔顿，尼克·乔纳斯、王力宏、皮普、旺达·塞克丝、加奈儿·梦奈、艾玛·罗伯茨、查莉XCX、碧碧·雷克萨等配音，将于今年5月31日在国内正式公映。