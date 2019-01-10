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日本国民动漫"Fate"曝终极预告

场面震撼超乎想象 本周五国内公映

2019-01-10 15:44:22 来源：Mtime时光网

《命运之夜——天之杯：恶兆之花》将于明天（1月11日）在全国院线高燃上映。
　　日本国民级IP动画《Fate/stay night》的首部“樱线”剧场版《命运之夜——天之杯：恶兆之花》今日发布终极海报及终极预告。该片将于明日（1月11日）在全国各大影院上映。

终极海报

　　本次发布的终极海报中，本剧情线的女主角间桐樱占据中心位置，卫宫士郎、远坂凛、伊莉雅等其他重要角色围绕在其身边，众人物或皱眉或严肃的表情仿佛暗示又一场风暴即将到来。此外，间桐脏砚也悄然出现在海报的角落里。素以心狠手辣，阴险狡诈闻名的间桐脏砚，他的出现更给整个故事笼罩上一层阴暗的气息。故事最终又将如何发展，不禁令人充满期待。

　　在终极预告中，我们可以看到Saber与Rider、Berserker展开了激烈的战斗，同时Lancer与Assassin在高速行驶的货车上短兵相接，流畅的打斗、炫目的特效令人热血沸腾。在预告的结尾，间桐樱独自一人眺望着夜色，神情充满了不安与悲伤。间桐脏砚的目的到底是什么？关于间桐樱的故事又将如何展开？

　　原作者奈须蘑菇曾在采访中说过“在Fate系列有一些东西看起来简单幼稚，但我始终相信这些东西，如果大家能理解这一点我也会非常欣慰”。无论是老粉丝还是新观众，相信都能从本次电影中感受到Fate系列的魅力所在。

　　《命运之夜——天之杯：恶兆之花》将于明天（1月11日）在全国院线高燃上映。

   编辑：拿撒勒

关键词： 命运之夜 Fate
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