《命运之夜——天之杯：恶兆之花》将于明天（1月11日）在全国院线高燃上映。





终极海报 本次发布的终极海报中，本剧情线的女主角间桐樱占据中心位置，卫宫士郎、远坂凛、伊莉雅等其他重要角色围绕在其身边，众人物或皱眉或严肃的表情仿佛暗示又一场风暴即将到来。此外，间桐脏砚也悄然出现在海报的角落里。素以心狠手辣，阴险狡诈闻名的间桐脏砚，他的出现更给整个故事笼罩上一层阴暗的气息。故事最终又将如何发展，不禁令人充满期待。





在终极预告中，我们可以看到Saber与Rider、Berserker展开了激烈的战斗，同时Lancer与Assassin在高速行驶的货车上短兵相接，流畅的打斗、炫目的特效令人热血沸腾。在预告的结尾，间桐樱独自一人眺望着夜色，神情充满了不安与悲伤。间桐脏砚的目的到底是什么？关于间桐樱的故事又将如何展开？







