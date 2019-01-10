

















影片出自85后新锐女导演李杰之手，是她的长片处女作。李杰导演本科毕业于中国人民大学，研究生就读于美国俄亥俄大学电影专业。导演在首映礼现场表示：“这部影片是对人生经历的一个总结，每个人的人生中都会遇到一些人，因为他们你觉得世界又美好了一些。想要铭记这段闪光的日子，因为我们本身就是青春。”



















首映礼红毯星光熠熠，众多业内人士到场支持。出席红毯的嘉宾包括香港寰宇集团总经理林小强、香港著名导演，电影《惊天破》导演吴品儒、著名相声演员李菁、电影《斗士》导演李炳渊等。















导演、制片人和四位主演还与现场观众分享了影片拍摄的心得体会，以及台前幕后的有趣故事。首映礼现场还有澳大利亚驻华大使馆新闻文化一等秘书邵美珍女士到场助阵。