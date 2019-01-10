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华语青春公路电影《很高兴遇见你》首映

全程澳洲拍摄　海龟女导演合作"海王"男星

2019-01-10 15:38:04 来源：Mtime时光网

华语青春爱情电影《很高兴遇见你》在北京举办首映礼，主演凌正辉、庞璐佳、林路迪、张逗逗等一众主创亮相首映礼红毯。


终极预告

　　时光网讯 1月9日，华语青春爱情电影《很高兴遇见你》在保利国际影城北京天安门店举办盛大首映礼。导演李杰，出品人杨学涛、监制臧溪川、制片人万鹏，主演凌正辉庞璐佳林路迪张逗逗等一众主创亮相首映礼红毯。

　　导演、制片人和四位主演还与现场观众分享了影片拍摄的心得体会，以及台前幕后的有趣故事。首映礼现场还有澳大利亚驻华大使馆新闻文化一等秘书邵美珍女士到场助阵。


 
　　《很高兴遇见你》是一部全程在澳洲拍摄的青春爱情电影，讲述了一段疯狂、搞笑、浪漫的爱情公路旅程。失恋工科学霸男偶然结识古灵精怪华裔少女，1辆车，2个人，5天朝夕相处，从悉尼到凯恩斯，从陌生到熟悉，随着阳光肌肉背包客的闯入，两人对爱情和人生逐渐有了新的认识。


 
　　影片出自85后新锐女导演李杰之手，是她的长片处女作。李杰导演本科毕业于中国人民大学，研究生就读于美国俄亥俄大学电影专业。导演在首映礼现场表示：“这部影片是对人生经历的一个总结，每个人的人生中都会遇到一些人，因为他们你觉得世界又美好了一些。想要铭记这段闪光的日子，因为我们本身就是青春。”


 
　　男主角凌正辉是新生代演员，曾被许鞍华导演选中，与汤唯合作 《黄金时代》，之后出演第55届金马奖最佳影片《大象席地而坐》。 “澳洲华裔宅男女神” 庞璐佳出演女主角，2017曾饰演环球影业出品的影片《Little Monsters》

　　男二号林路迪（Ludi Lin）在好莱坞拥有超高曝光率，从《超凡战队》中的黑色战士到《海王》中的亚特兰蒂斯指挥官穆克将军，Ludi成功塑造了超级英雄电影中的华人形象。女二号张逗逗因在《金陵十三钗》中饰演红菱一角而被广为人知，出演电影还包括《军师联盟》《推拿》等。
 


　　首映礼红毯星光熠熠，众多业内人士到场支持。出席红毯的嘉宾包括香港寰宇集团总经理林小强、香港著名导演，电影《惊天破》导演吴品儒、著名相声演员李菁、电影《斗士》导演李炳渊等。



　　《很高兴遇见你》将于1月11日全国上映，目前已在各大票务平台开启售票。

   编辑：飒飒

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关键词： 很高兴遇见你
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