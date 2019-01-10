传奇故事创作者斯坦·李纪念会将于2019年1月30日在好莱坞TCL中国剧院举行。



传奇故事创作者斯坦·李纪念会将于2019年1月30日在好莱坞TCL中国剧院举行





2019年1月8日，加州好莱坞：凯文·史密斯（美国导演、编剧、演员）与LegionM粉丝后援团、POW!娱乐的合作伙伴乱世特工传媒共同发布了纪念和缅怀世界上最伟大的故事创作者之一斯坦·李主题追悼会“精益求精！致敬斯坦·李传奇人生”活动预告。





想参加这场纪念活动的粉丝们，票务具体发售时间为太平洋时间2019年1月9日下午5点(即北京时间2019年1月10日上午9点) ，有意者请登录legionm.com/stantribute活动入场券发售网站查看。





所有门票净收益将直接捐赠给老爷子生前赞助的非营利性慈善机构“绘英济画”（这是一个资助、帮助漫画书创作者、漫画家和作家的慈善组织）。





本次活动将于太平洋时间2019年1月30日星期三（北京时间1月31日凌晨）举行，并以在好莱坞标志性的TCL中国剧院前对斯坦的一生和其作品的感恩悼念中开始。届时将有几位著名人物莅临致辞，艺术作品展出以及众人聚集在斯坦·李手脚印旁纪念的特别环节（斯坦·李在好莱坞TCL中国剧院前留下了自己的手印脚印）。红毯仪式结束后，IMAX 影院内会举行私人悼念晚会并由斯坦的头号粉丝凯文·史密斯主持。





此次凯文将主持对话娱乐行业内人气嘉宾。邀请来宾们将分享他们心中关于斯坦·李的最佳记忆以及和斯坦相识的个人经历。活动将以一段致敬斯坦·李的视频结束，之后会表演他最喜欢的音乐和诗歌!





凯文·史密斯纪念斯坦·李：“谢谢你斯坦，是你成就了过去以及现在的我，你拥有强大的影响力并且身负使命加以用之，培养了数亿心怀梦想的人们，他们都知道你的名字——一个永远写在星星上的名字。你不仅是一位漫画巨匠，更是当代的马克·吐温。”





这场致敬活动由粉丝创办的娱乐公司Legion M（斯坦·李2017年留印好莱坞中国剧院活动主办方）与乱世特工传媒公司(创始人达伦·帕萨雷罗为斯坦工作了十多年)联合主办，这两家公司也都和斯坦·李的POW!娱乐公司在业务上有紧密合作。POW!娱乐公司成立于2001年，由漫画行业标杆人物斯坦·李和挚友兼商业合伙人吉尔·钱皮恩（现任总裁）创办。POW！娱乐是唯一拥有斯坦·李姓名所有权及其作品版权（指2001年后创作的作品）公司。在 CEO斯科特·威廉姆斯和总裁吉尔·钱皮恩的带领下，公司正在并将会继续守护斯坦·李留下的宝贵遗产，同时十分期待能够源源不断地推出斯坦·李生前未发表的新作品，开始一段新征程。市场营销部主任鲍勃·萨波尼谨代表POW！娱乐公司将与其他活动策划合作伙伴一同负责和主导这场致敬会活动。





POW!娱乐 CEO，斯科特·威廉姆斯怀念道：“我们很荣幸有这个机会让斯坦的粉丝和朋友们聚在一起来缅怀他非凡的一生。尽管斯人已逝，可斯坦的名字，他的作品以及他为后人创造的精神财富将继续蓬勃发展并向世人展示。我们将致力于向斯坦非凡的一生和其作品致敬。”





斯坦·李的好伙伴，18年的密友吉尔·钱皮恩表达了哀思：“斯坦是个独一无二、令人印象深刻的人，全球粉丝无不爱戴他。他享受去公司工作的每一天，热爱构思无穷无尽的新创意和故事情节。尽管他才华横溢，天赋异禀，但为人随和、和蔼可亲，因此粉丝们很容易就能与他产生共鸣。我们对斯坦·李逝世致以沉痛的哀悼和深切的怀念，其创作遗产将永垂不朽，流传后世。





致敬活动的主办方会通过社交媒体账号发布更多活动细节。演讲嘉宾阵容、表演者名单和其他活动事宜将在凯文·史密斯、Legion M娱乐公司、乱世特工传媒公司以及POW!娱乐社交媒体账号上更新。（可以在Twitter 上关注@TheRealStanLee,@ThatKevinSmith, @LegionMofficial, @AgentsofMayhem，以及我们工作室在国内的双微@斯坦李工作室）





致敬会活动策划人，Legion M娱乐公司发展副总裁，大卫·巴克斯特缅怀：“斯坦·李无论是在作品创作、影视演出还是与他人互动的方式上，都在热爱他的粉丝心中扮演了一个重要的角色。我们要竭尽所能地来纪念这位伟人。





乱世特工传媒创始人，致敬会活动联合策划人达伦·帕萨雷罗（其职业生涯起步于斯坦·李的帮助），补充道：“斯坦可以发现每一个与其所遇之人的发光点和潜能，并且毫不吝啬助他们一臂之力。能够参加他的致敬会，不仅是尊贵的特殊权利，于我个人而言更是荣幸至极。”











凯文·史密斯





从执导《疯狂店员》开启的职业生涯，现在凯文已经制作电影、电视、现场秀和播客节目25年了。他最近差点离开我们，但那都是过去的事情了。





关于斯坦·李创办的POW！娱乐公司简介





POW！娱乐是一家内容制作娱乐公司，成立于2001年，由漫画行业传奇人物斯坦·李与挚友吉尔·钱皮恩（现任总裁）共同创立。公司旗下业务有：动画长片、影视节目、商业推广、品牌内容营销和其他相关服务以及全球范围斯坦·李姓名权、肖像权、声音权、影像权授权业务。2017年，POW!娱乐被中国文化产业领导品牌香港承兴国际控股有限公司收购。POW！娱乐将在来自米高梅和漫威公司又一行业元老级人物即另一位公司创始人吉尔·钱皮恩的领导管理下，与顶尖创作者、艺术家、动画师、影视制作人和演员合作，一同将这个时代最伟大故事创作者的传奇延续。





关于Legion M





Legion M是全球第一家由粉丝创办的娱乐公司，集结了超过50万会员（数量还在继续增长）的粉丝社团，其中包括超过1万的粉丝股东，这家公司革新了好莱坞制造的娱乐圈模式。通过自身粉丝所有的商业模式，Legion M在不同的发展阶段投资了一系列多元的原创项目，包括长片和漫画《GirlWith No Name》，大量原创电视剧集，包括《Evermor》《Airship Cowboys》《Malice》，和一些交互式的AR项目，包括有斯坦·李和凯文·史密斯参与的《ICONS:Face to Face》。Legion M还有一些合作投资项目，包括广受好评的《克罗索巨兽》，由安妮·海瑟薇和杰森·苏戴奇斯出演，奇欧·维加隆多导演，复仇邪教的《曼蒂》，尼古拉斯·凯奇参演，帕诺斯·科斯马图斯导演，《亦正亦邪》，大卫·田纳特主演，迪安·德夫林担任导演和制片。LegionM和它的粉丝社团出品了备受瞩目的作品，并受到一些行内大佬的青睐，其中就有2017年好莱坞TCL中国剧院的斯坦·李留印礼。想了解更多关于Legion M的信息，免费成为会员，请访问www.legionm.com。





关于混乱特工





这是一家由娱乐业内的中坚创办的制片和咨询公司，有超过16年与全球顶尖品牌的合作经验。混乱特工的使命是通过创新工作室New Yorkie Studios™创造非凡的原创内容，这是他们的内容孵化器，展示知名和非知名创作者的天才、技能和热情。混乱特工着力于开发、内容策略、创新咨询和分发。(www.AgentsofMayhem.com)





关于The Hero Initiative





The Hero Initiative是首家联邦特许的致力于帮助漫画创作者的非盈利公司。Hero为那些需要紧急医疗救助、维持生活的财政支持、有偿工作的途径的创作者建立了财政安全网络。这是给我们所有人一个回报那些曾给予我们欢愉的人们的绝好机会。创立之初起， TheHero Initiative已经拨出超过一百万美元给漫画业的先行者。了解更多信息，请访问www.heroinitiative.org或打电话626-676-6354