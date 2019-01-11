笔者第一次知道《Fate》，还是拜国内某位导演所赐。













《命运之夜》三位女主角 ★ 《Fate/stay night》的故事设定很简单，甚至听起来有些俗套。七名由圣杯选出的魔术师，与七名被称为Servant的使魔订定契约，为争夺传说中的宝物——“圣杯”展开被称为“圣杯战争”的战斗，胜者可持有实现一切愿望的圣杯，所以整个Fate系列都围绕这场7V7的战斗展开，有战斗，有狗血，有宏大的世界观设定，也有后宫漫式的二次元风格。Fate系列其余的作品也依据这种类似的设定展开。





★ Fate系列中人气最高的《Fate/stay night》中，男主角叫做卫宫士郎，这位红发少年原本是私立穗群原学园2年C组的学生，在第四次圣杯战争幸存后成为卫宫切嗣的养子，开始接受魔法训练，在第五次圣杯战争总作为Saber的御主登场。所以在这个系列中，男主角与那位女主角走到了一起，就会产生不同的剧情发展和结局。





★ 在《Fate/stay night》的故事设定中，根据主角（玩家）的选择不同，会产生不同的剧情发展，形成三条故事线：





《命运之夜》，红发的是男主角士郎 Fate线，士郎在战斗中了解到Saber的悲惨身世，并逐渐爱上了她，两人走到了一起；





UBW（无限剑制）线，Saber对士郎有情有义，但士郎在这条故事线中爱上的却是凛；





HF线，在这次的故事发展中，士郎与樱产生了感情，但常年被虐待的樱由于和圣杯之间的联系发生了异变，而士郎的从者Saber也被吞噬而黑化了。“正义的伙伴”士郎这次需要在正义和自己爱人之间做出痛苦的选择。





《天之杯：恶兆之花》就采用的是HF线的剧情。





《命运之夜——天之杯：恶兆之花》海报 ★ 再来说说大家即将看到的《天之杯：恶兆之花》。Fate系列中，《Fate/stay night》这个作品经过多次影视改编，06年推出的首部动画剧集便是基于Fate线情节制作06年推出的首部动画剧集展示的是Fate线情节，10年推出的剧场版、14年和15年推出的两部剧集均展示的是UBW线的故事，所以《天之杯：恶兆之花》首次展示了Fate系列核心剧情HF线。





《天之杯：恶兆之花》首次揭示了该作品隐藏在圣杯战争表象下的剧情，这条故事线最为荡气回肠，人物的复杂程度和故事的精彩成正比，真正表现了系列一直着力追求的命运主题。





值得一提的是，本部剧场版17年10月14日就在日本本土上映，续集《命运之夜——天之杯2：失去之蝶》正好在明天于日本上映，国内的观众恐怕要再等一段时间了。





★ Fate系列究竟魅力在哪呢？Fate系列中世界观设定和时间跨度非常大，登场角色多如牛毛，你总能在其中找到可以投射情感的角色；而相比其他同类型作品，Fate系列的设定又有极强的包容性，无论基督教文化、佛教文化、道教文化，还是印度神话，日耳曼神话，希腊神话、克苏鲁甚至历史人物，都在故事中有所体现，而且完美嵌入到整体的世界观架构之中，吸引各路粉丝入坑。





《FAT GO》游戏画面 ★ 当然，吸引无数粉丝当然就可以圈钱了，事实证明Fate系列圈钱能力绝对是世界顶尖。在外媒公布的2018年全球手机游戏收入榜中，《王者荣耀》屈居第二，位列第一的当然是本文的主角Fate系列的游戏《Fate/Grand Order》，这是一款RPG卡牌游戏，在玩家数量远远低于《王者荣耀》的情况下，依靠死硬玩家不短氪金养活了这个游戏，更养活了国内的游戏代理商，《Fate/Grand Order》的国内代理商就是大家耳熟能详的B站了。





当然需要注明的是，此次统计包含App Store和Google Pay两种渠道，而国内因为众所周知的原因，安卓并不通过Google Pay渠道支付，所以在全球统计中《王者荣耀》败下阵来。





那这个游戏具体有多烧钱呢？这么说吧，作为一款RPG卡牌游戏，抽一次牌需要三块石头，一块石头的单价是六块钱，想要养成自己心仪的英灵，这个烧钱程度大家可以想象吧，所以入坑需谨慎哦。







