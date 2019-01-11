谈到对情圣的理解，吴秀波表示：“所谓高高在上的情圣最后都会回归本来的面目。”白百何则说：“哪有什么情圣？我们都是被感情剩下来的情种。”





《情圣2》讲述了与男友方远（肖央 饰）相恋七年，深陷家庭琐事的田心（白百何 饰），焦头烂额之际偶遇从天而降的帅气邻居肖遥（吴秀波 饰），在经历了一连串囧事后，下定决心重新活出潇洒人生的故事。





谈到为何让白百何出任女主角，导演宋晓飞、董旭透露，在剧本阶段就看过白百何主演的所有电影，认为她的形象和田心的契合度非常高。两位导演表示《情圣2》的目的是“宠爱女性”，她们不是被选择，是有能力选择，做自己才是最爽的。





《情圣2》发布会现场直击 因此片中请来吴秀波、肖央，一位极尽浪漫，一位承包笑点。在随后的游戏环节，白百何面对“口红和药丸”的选择，打了个比喻：“在我看来口红代表着爱情中的甜蜜和幸福，药丸则代表着在爱情中受伤时要有的治疗的自愈力，只有两者并存才是完整的。但特别要强调的是虽然爱情中会存在着伤痛和不堪，但是千万不要因此放弃追逐口红的权利。”不过这段话被肖央转述为：“就是抹着口红吃胃药嘛！”引发笑场。





发布会上，吴秀波还在众人要求下展现唱功，清唱拗口《生僻字》时，画风突变转唱《忘情水》。现场粉丝声嘶力竭大叫：“吴秀波！我爱你！”喊完之后还“自责”声音不够大：“这几天嗓子不行。”

作者：王小羊 编辑：hello王小羊