时光网讯
第21届“美国服装设计工会奖”公布了提名，15部影片得到了认可，其中2部是关于英国皇室的，2部展现了上世纪70年代的摇滚和funk风，3部超级英雄电影，还有关于喜欢唱ABBA乐队歌的、女性小偷们以及疯狂亚洲富人的电影。服装设计师桑迪·鲍威尔
因《宠儿》
和《新欢乐满人间》两获提名，同属“年代电影”类别。
近年来，获得“服装设计工会奖”提名的影片中，3、4部左右都会之后获得奥斯卡“最佳服装设计”的提名，一般都来自“年代电影”与“奇幻电影”的类别。去年获得奥斯卡提名的5部影片中，其中3部获得了工会奖的提名。
去年的奥斯卡“最佳服装设计”给了《霓裳魅影》
2005年，服装设计工会奖分为了当代电影、年代电影与奇幻电影这三部分之后，“年代电影”类别累计收获36项奥斯卡提名，其中10项获奖；“奇幻电影”11项提名3中，“当代电影”只获得3项提名，最近的12年中都没获过小金人。
完整提名名单：
《摘金奇缘》
当代电影最佳
《波西米亚狂想曲》
年代电影最佳
《宠儿》
《海王》
科幻/奇幻电影最佳
《美国犯罪故事》
当代电视剧最佳
《了不起的麦瑟尔夫人》
年代电视剧最佳
《西部世界》
科幻/奇幻电视剧最佳