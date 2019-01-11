近年来，获得“服装设计工会奖”提名的影片中，3、4部左右都会之后获得奥斯卡“最佳服装设计”的提名，一般都来自“年代电影”与“奇幻电影”的类别。去年获得奥斯卡提名的5部影片中，其中3部获得了工会奖的提名。







去年的奥斯卡“最佳服装设计”给了《霓裳魅影》





2005年，服装设计工会奖分为了当代电影、年代电影与奇幻电影这三部分之后，“年代电影”类别累计收获36项奥斯卡提名，其中10项获奖；“奇幻电影”11项提名3中，“当代电影”只获得3项提名，最近的12年中都没获过小金人。









完整提名名单：







《摘金奇缘》





当代电影最佳







《波西米亚狂想曲》





年代电影最佳

《宠儿》







《海王》





科幻/奇幻电影最佳







《美国犯罪故事》





当代电视剧最佳







《了不起的麦瑟尔夫人》





年代电视剧最佳







《西部世界》





科幻/奇幻电视剧最佳