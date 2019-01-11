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美国"服装设计工会奖"提名公布

"波西米亚""海王"麦瑟尔夫人"等获认可

2019-01-11 08:27:46 来源：Mtime时光网

包括《波西米亚狂想曲》、《海王》、《西部世界》、《了不起的麦瑟尔夫人》等在内的影视作品，获得了第21届美国服装设计工会奖的提名。


　　时光网讯　第21届“美国服装设计工会奖”公布了提名，15部影片得到了认可，其中2部是关于英国皇室的，2部展现了上世纪70年代的摇滚和funk风，3部超级英雄电影，还有关于喜欢唱ABBA乐队歌的、女性小偷们以及疯狂亚洲富人的电影。服装设计师桑迪·鲍威尔《宠儿》和《新欢乐满人间》两获提名，同属“年代电影”类别。

　　　近年来，获得“服装设计工会奖”提名的影片中，3、4部左右都会之后获得奥斯卡“最佳服装设计”的提名，一般都来自“年代电影”与“奇幻电影”的类别。去年获得奥斯卡提名的5部影片中，其中3部获得了工会奖的提名。


去年的奥斯卡“最佳服装设计”给了《霓裳魅影》

　　2005年，服装设计工会奖分为了当代电影、年代电影与奇幻电影这三部分之后，“年代电影”类别累计收获36项奥斯卡提名，其中10项获奖；“奇幻电影”11项提名3中，“当代电影”只获得3项提名，最近的12年中都没获过小金人。

　　在电视剧类别中，包括《美国犯罪故事》《了不起的麦瑟尔夫人》《使女的故事》《西部世界》在内的美剧，纷纷收获提名，获奖者将于2月19日，在好莱坞洛杉矶的比弗利山庄酒店宣布。

完整提名名单：


《摘金奇缘》

当代电影最佳


《波西米亚狂想曲》

年代电影最佳
《宠儿》


《海王》

科幻/奇幻电影最佳


《美国犯罪故事》

当代电视剧最佳


《了不起的麦瑟尔夫人》

年代电视剧最佳


《西部世界》

科幻/奇幻电视剧最佳

   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 服装设计工会奖 波西米亚狂想曲 摘金奇缘 西部世界
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