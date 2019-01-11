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由二十世纪福斯出品，科幻电影大师詹姆斯·卡梅隆编剧及监制、鬼才导演罗伯特·罗德里格兹执导的科幻动作视效巨制《阿丽塔：战斗天使》
正式定档2月22日。作为春节后首部好莱坞大片，在这里你能够看到26世纪宏大磅礴的机械世界、激烈燃爆的动作场面……近日官方发布“一往无前”超燃动作特辑，阿丽塔在空中翻转腾挪，依稀可以看出几分空手道、跆拳道、咏春的影子，颇有经典功夫片的神韵。
在最新曝光的“一往无前”超燃动作混剪中，各种宏大的动作场景，机动球、天坠之战、地下城生死决斗……每一场都是火花四溅、剑拔弩张。阿丽塔在战斗时行云流水，各种动作无比流畅。
《阿丽塔：战斗天使》的视觉效果由全球顶尖特效团队维塔工作室负责，该公司制作了包括詹姆斯·卡梅隆《阿凡达》
系列、《指环王》
系列等诸多好莱坞大片。此次电影他们不仅是将近几十年积累的行业经验高度整合，更是进一步将技术升级再造。电影中运用的“表演捕捉”可以说是影片的重大技术突破之一。这种方法与传统的动作捕捉大有不同，制作团队不仅对面部进行数据采集，还进一步捕捉了演员嘴唇和嘴巴内部的肌肉运动。
影片根据日本漫画家木城雪户的漫画《铳梦》改编。未来的26世纪，一个半机械少女残躯被医生依德捡回后重获新生，依德为她取名为阿丽塔。失去记忆的阿丽塔偶然间发现自己拥有超强的战斗能力，之后在接连不断的战斗中迅速成长，并开启探寻身世之谜的史诗级冒险。原著不仅有跌宕起伏的剧情、错综复杂的人物关系和精彩绝伦的格斗场景，更有宏大而丰富的世界观，是公认的科幻漫画经典。