《阿丽塔：战斗天使》、发布“一往无前”超燃动作特辑，阿丽塔在空中翻转腾挪，依稀可以看出几分空手道、跆拳道、咏春的影子，颇有经典功夫片的神韵。





在最新曝光的“一往无前”超燃动作混剪中，各种宏大的动作场景，机动球、天坠之战、地下城生死决斗……每一场都是火花四溅、剑拔弩张。阿丽塔在战斗时行云流水，各种动作无比流畅。









影片根据日本漫画家木城雪户的漫画《铳梦》改编。未来的26世纪，一个半机械少女残躯被医生依德捡回后重获新生，依德为她取名为阿丽塔。失去记忆的阿丽塔偶然间发现自己拥有超强的战斗能力，之后在接连不断的战斗中迅速成长，并开启探寻身世之谜的史诗级冒险。原著不仅有跌宕起伏的剧情、错综复杂的人物关系和精彩绝伦的格斗场景，更有宏大而丰富的世界观，是公认的科幻漫画经典。