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《养家之人》曝剧照锁定2019最佳动画？

安吉丽娜朱莉监制 为阿富汗女性奔走疾呼

2019-01-11 10:24:33 来源：Mtime时光网

电影以小女孩帕瓦娜为主角，展现了阿富汗屡受战火荼毒的现状，通过帕瓦娜剪掉长发，代替父亲养家的故事，向观众讲述阿富汗女性的遭遇。



　　时光网讯  曾获奥斯卡提名的《养家之人》今日正式全国公映并曝光全新剧照。《养家之人》自问世以来，便成为影迷心中最期待的电影。不仅获得了第90届奥斯卡最佳动画提名、安妮奖最佳独立动画长片等各大奖项，还在各个评分网站获得高口碑。

　　《养家之人》的制作团队是爱尔兰的卡通沙龙工作室。卡通沙龙专注手绘动画，在国际上迅速崛起，《凯尔经的秘密》、《海洋之歌》、《养家之人》三部动画长片，都获得过奥斯卡提名，并被各大世界级奖项青睐。卡通沙龙的所有作品都追求画质精美，每一帧都是一幅画作，被粉丝们称为“行走的壁纸”。

　　跟前两部作品的奇幻题材不同，卡通沙龙本次选择了具有话题性的现实题材。《养家之人》改编自全球畅销小说，讲述阿富汗女性被歧视压迫的现状，以及她们勇于反抗的故事。





　　电影以小女孩帕瓦娜为主角，展现了阿富汗屡受战火荼毒的现状，通过帕瓦娜剪掉长发，代替父亲养家的故事，向观众讲述阿富汗女性的遭遇。最重要的是，电影着重展现了帕瓦娜等人在这种环境下表现出来的坚强与勇敢，堪称温情励志佳片。

　　《养家之人》在制作前期，便凭故事吸引到了安吉丽娜·朱莉。朱莉一直以热心公益著称，也一直在关注阿富汗妇女儿童的现状。此次担任《养家之人》的监制，朱莉不断为影片奔走呼吁，期望更多的人关注这个发生在阿富汗的感人故事，也希望帕瓦娜的坚强与勇敢感染更多的观众。

   编辑：hello王小羊

关键词： 养家之人 剧照
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养家之人

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