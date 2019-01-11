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首届华语盛典发布“年度十大事件”榜单

刘恒获颁"叙事大师" "药神"编剧入围风云榜

2019-01-11 11:39:55 来源：Mtime时光网

国家广播电视总局在北京正式挂牌；国家税务总局下发通知，规范影视行业税收工作；《我不是药神》引发社会讨论；金庸、二月河相继去世等，入围2018华语编剧年度十大事件榜。
　　时光网讯  首届华语编剧熠星盛典日前在北京达美艺术中心举行，主持人瑶淼宣读了2018华语编剧年度十大事件榜。

　　分别为：国家广播电视总局在北京正式挂牌；国家税务总局下发通知，规范影视行业税收工作；影视剧《延禧攻略》爆红，“先网后台”播放，好故事的推广模式打开了新局面；电影《我不是药神》引发社会讨论；《香蜜沉沉烬如霜》编剧与制片方大战；金庸、二月河相继去世；电影《无双》口碑逆袭成功带来票房逆袭；综艺迎来精品潮；改革开放四十年。《大江大河》、《正阳门下》等优秀电视剧受到热捧，继而掀起了人们对时代的回忆热潮；2018年全国票房突破600亿。

　　好莱坞知名制片人、《未来战警》《终结者3》编剧Michael Ferris，《功夫熊猫3》《辛普森一家》编剧Mike Reiss夫妇，《花木兰》编剧Raymond Singer，演员吴秀波、贾乃亮、《无名之辈》编剧雷志龙等出席活动。

　　据悉，首届华语编剧征选活动自2018年10月18日正式开始，截至12月17日征集结束,两个月内共征集到1103部优秀的影视剧本。

　　经过两轮评选，孟泽光《六道》、王楚华《风起一九三六》、刘小伟《归藏》、贾一潇《海上交响乐》、程化杨《无风起浪》、奚龙飞《圣经、手枪和充气娃娃》、王麒麟《粒子风暴》、王发阳《60米深蓝》、邵磊《雾海》、亓俊华《奇先生》等入选华语编剧年度新锐编剧榜单，角逐年度新锐编剧榜“TOP5”。

　　演员贾乃亮与电影《无名之辈》编剧雷志龙作为颁奖嘉宾，揭晓了新锐编剧“TOP5”。编剧奚龙飞凭借剧本《圣经、手枪和充气娃娃》夺得桂冠，而年逾七十的编剧王楚华凭借《风起一九三六》摘得年度新锐编剧第二名，王麒麟《粒子风暴》、邵磊《雾海》、王发阳《60米深蓝》均“榜上有名”。

　　此外，编剧国际主题邀请赛是第一届华语编剧黄金周大会的重要项目之一。在一周的时间里，入围的5组编剧经过5天讨论、修改和磨合，创作出了5部全新的电影项目推介书及故事梗概。好莱坞及日韩知名编剧和国内爆款编剧共同组成导师顾问团，对这5部剧本进行严格评审，最终评选出最佳剧本创作组。

　　在演员郭晓东、颜丹晨的宣读中，华语编剧主题邀请赛的最佳剧本创作组榜单揭晓——《心若无恙》编剧张军红、《她她》编剧锦书、《镜中你》编剧胡晓诗在比赛中脱颖而出。

　　此外，演员吴秀波与边潇潇一同公布了“2018华语编剧年度风云榜”。《我不是药神》编剧韩家女，《一出好戏》编剧张冀，《无双》编剧庄文强，《无名之辈》编剧雷志龙，《邪不压正》编剧何冀平，编剧袁克平，《天坑猎鹰》编剧薛晶，《和平饭店》编剧张莱，《天盛长歌》编剧邹越，《延禧攻略》编剧周末，入选“2018华语编剧年度风云榜”。

　　作为盛典夜最重要的荣誉，华语编剧“叙事大师”称号由中国国家一级演员雷恪生、著名表演艺术家王姬揭晓。编剧刘恒众望所归。

　　刘恒发表感言：“不要不把自己当回事，我们编剧非常重要，任何贬低编剧的企图都是非常愚蠢的。而且坦率地说，我们编剧是用自己打倒这个世界，跟外部世界相抗衡，而且从外部世界汲取营养，用我们的大脑为现实世界输出我们的资源——我们很了不起。”

   编辑：hello王小羊

关键词： 华语编剧盛典
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