《掠食城市》揭秘"冷酷女王"幕后特辑，亚裔摇滚音乐人智海饰演的女英雄，拥有不同寻常的个性与干净利落的身手。





《掠食城市》讲述了数百年后的未来世界，幸存的人类居住在装备有巨大车轮的“移动城市”上。为了争夺日渐枯竭的资源以维持引擎的运行，“移动城市”之间展开残酷的掠食与吞并。影片将于1月18日全国上映。





安娜方的角色特辑向观众展示了这位女英雄不同寻常的个性与干净利落的身手。作为反牵引联盟的领袖，安娜拥有对正义的无畏追求和出类拔萃的战斗技巧。特辑中她展现了驾驶飞机、射击、肉搏等高超动作技能，一招一式凌厉果断，尽显飒爽英姿。





彼得·杰克逊评价她是一个“不好惹的人物。”智海则将自己演绎的安娜方描述为“一个厉害、冷酷、无畏的领导者，同时对受压迫的人们满怀同情。”她也将成为女主角赫斯特的保护者，一起踏上这段惊心动魄的冒险之旅。





为了安娜方这个角色，影片制片人邀请了智海，她是一位卓有成就的摇滚音乐人，在韩国出生，在美国长大，还学过一阵子武术，为了这个角色她做了非常多的准备。彼得·杰克逊对智海的表现也赞赏有加：“她有一种优雅和力量，这正是安娜方应该有的样子。她是一位非凡的演员，她在饰演角色的时候，从某种程度上也把角色与自己等同了，所以她能够呈现出非常有说服力和真实性的表演。”





安娜方的身份也带观众认识了片中的一大重要组织——反牵引联盟。他们是伦敦城人民口中的“恐怖分子”，是一群为了抵抗城市间荒野追杀而战斗的人，他们追求正义，秉承信仰，最终会为观众呈现一场正邪之间的史诗之战。





《掠食城市》由美国环球影业出品，将于1月18日全国上映。

编辑：隐饮