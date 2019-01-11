2019-01-11 19:11:55 来源：Mtime时光网
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编辑：羊羊
导演：塔拉维斯·奈特
主演：海莉·斯坦菲尔德
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duoshao1s
4分钟前
意思是 变1-4赚的钱不是钱？
渡水
23分钟前
这也赚钱？好莱坞的账我们这些穷人真心不懂，是不是周边赚钱了？
尼奥的梦
28分钟前
投入也低啊
义气的诺斯布奇
37分钟前
8冲10妥妥的
robocop
50分钟前
有的赚就好
铁马冰荷
1小时前
标记接近成本的三倍，这个正常呀。
康永跟煕娣的时光
居然赚了恭喜。。
存在也不见得合理
极其不专业的小编！好莱坞的片子一般票房得达到成本的3.5倍才能赚钱。大黄蜂从目前来看，基本是亏定了。还赚钱呢！
Linc14分钟前
3.5倍的成本票房比本来就是理论上的数据而已，实际的票房盈利要看北美本土和海外票房数据 不是单单乘以3.5就能计算影片的盈利，再说了 你比派拉蒙CEO还清楚影片是否赚钱？？？ 真是可笑
中国落后日本50年4分钟前
人家CEO都说赚钱了，听你的听人家的
沐溪乡
蚊子再小也是肉，派拉蒙已经可怜到3亿都算大赚的程度了
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