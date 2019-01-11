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比擎天柱强！《大黄蜂》帮派拉蒙赚钱了

全球票房破3亿美元 《变形金刚5》曾亏损1亿多

2019-01-11 19:11:55 来源：Mtime时光网

维亚康姆集团CEO Bakish表示，作为《变形金刚》系列的最新作品，《大黄蜂》正在帮助派拉蒙稳步获得收益。
      时光网讯 电影《大黄蜂》正在国内热映中，上映8天，累计票房接近6亿。日前，维亚康姆集团CEO在某论坛上透露，《大黄蜂》正在帮助派拉蒙盈利，比2017年赔惨的《变形金刚5》强多了。

      维亚康姆集团CEO Bakish表示，作为《变形金刚》系列的最新作品，《大黄蜂》正在帮助派拉蒙稳步获得收益。在前作《变形金刚5》亏损1亿多美元的情况下，《大黄蜂》的表现让片方满意。

      截止目前，《大黄蜂》北美票房1.01亿美元，全球票房3.09亿美元。

   编辑：羊羊

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 大黄蜂 变形金刚
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