维亚康姆集团CEO Bakish表示，作为《变形金刚》系列的最新作品，《大黄蜂》正在帮助派拉蒙稳步获得收益。





维亚康姆集团CEO Bakish表示，作为《变形金刚》系列的最新作品，《大黄蜂》正在帮助派拉蒙稳步获得收益。在前作《变形金刚5》亏损1亿多美元的情况下，《大黄蜂》的表现让片方满意。





截止目前，《大黄蜂》北美票房1.01亿美元，全球票房3.09亿美元。

编辑：羊羊