对于主演王宝强，周星驰搞笑表示：“我们的故事讲的是跑龙套的，但需要找一个大明星，所以就只能想到王宝强了，只有他既有巨星气质又有龙套气质，可以说是‘龙套巨星’。”





当天王宝强大爆猛料，称自己才是这部影片的“女一号”，而这部电影更让他回忆起当年跑龙套的艰苦岁月，说到动情处一度哽咽，“跑龙套很不容易，我也付出了很多代价，但我知道没有人能把我打倒，我会坚强地奋斗到最后，所以我才有今天跟星爷合作的机会。”

聊到《新喜剧之王》新在哪里，周星驰表示“努力奋斗是一直不变的”，但也有很多全新的东西，他还透露自己把这20年来的感悟凝结成了两个字放进了电影里，希望能给大家带来希望和鼓舞，被问及哪两个字，他表示不能剧透，“看电影就知道了。”





此次《新喜剧之王》爆出周星驰与王宝强首度合作，一时引来不少关注，当天被问到为何会选择王宝强，周星驰搞笑地表示自己除了王宝强想不到别人，“我们的故事讲的是跑龙套的，但需要找一个大明星，所以就只能想到王宝强了，只有他既有巨星气质又有龙套气质，可以说是‘龙套巨星’。”他还表示跟王宝强合作是非常幸运的事：“因为我们两个都是‘死’跑龙套的，心意相通。”所以二人初次见面就一拍即合，在很多经历和想法上都非常有共鸣。





星爷和疾风少女





说到和周星驰合作，王宝强坦言自己早在跑龙套的时候就有这样的信念：“我一直知道我早晚有一天会跟星爷合作，因为我看过无数遍《喜剧之王》，他在戏里是跑龙套的，我在现实里也是，他在戏里努力奋斗，我在现实里也一样努力奋斗。星爷和他的电影一直激励着我，让我相信，早晚有一天我会把‘群众演员’前面的两个字去掉，群众演员也是演员！”





回忆起这一次的拍戏过程，王宝强十分感激，因为周星驰非常重视这部电影，所以全程都非常投入，不厌其烦地引导每一个演员，让他们展现出最好的表演，也让他“越拍越爽”，他透露有一场戏拍了50多条，是自己从业以来尝试得最多的一次，“很多时候大家都觉得可以了，但还是想再来一次，这是非常难得的，很少有导演愿意给你这么多机会去尝试不同的可能。”





被问到这一次是否是新版尹天仇时，王宝强笑称，这一次自己其实是电影中的“女一号”，他在这部戏里尝试了很多之前从未尝试过的表演，可以说是自己“从影以来演过的最闪耀的一部戏”。





而最让他印象深刻的，还是这部戏让他想起了当年跑龙套时的艰苦时光：没钱坐公交，只能凌晨4点跑步去片场等活儿；无数次为了一个龙套角色一等就是一天，晚上只能花1块钱买5个馒头充饥；为了给自己创造机会到处去送资料，结果对方当着他的面把资料扔到垃圾桶，还嘲笑他“普通话都不会说还想当演员”……说到动情处王宝强有些哽咽。





“大家看我现在好像成功了，但其实我付出了很多代价，不过就算这样也没有谁能够打倒我，我知道我会一直坚强地站到最后，奋斗到现在，我从来没有被别人绊住脚步，所以今天才有跟星爷的合作。”





主题曲《疾风》MV 发布会现场还首次公开了电影主题曲《疾风》的MV，周星驰坦言此次成立“疾风限定团”的初衷，和他决定拍摄《新喜剧之王》的想法是一样的，就是想要鼓励每一个在追梦路上坚持努力奋斗的小人物。李子璇、王菊、刘人语、高颖浠、戚砚笛、吕小雨、陈芳语组成的“疾风少女”都是选秀失败过的选手，周星驰表示：“没关系啊，谁没失败过呢？”他希望通过这种方式鼓励少女们继续努力奋斗。

编辑：hello王小羊