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2018台湾最卖座电影票房突破2.2亿

陈意涵挺孕肚现身《比悲伤更悲伤的故事》答谢会

2019-01-12 10:24:25 来源：Mtime时光网

2018年最卖座台湾电影《比悲伤更悲伤的故事》全台票房突破2.2亿台币（约4900万人民币）。
　　时光网讯   2018年最卖座台湾电影《比悲伤更悲伤的故事》全台票房突破2.2亿台币（约4900万人民币），为感谢观众支持，日前电影举办答谢会。目前电影在中国内地还未有上映消息。

　　在《悲伤》宣传期无法合体的男女主角[陈意涵]和[刘以豪]合体同台，陈意涵上场最先调侃刘以豪：“我是因为怀孕没办法宣传，刘以豪在红什么？为什么都不宣传？”刘以豪在一旁赶紧解释：“我真的因为要拍戏没办法，我真的很想参与《悲伤》宣传的！”

　　自2018年11月底，电影《比悲伤更悲伤的故事》陆续在中国台湾地区、中国香港、中国澳门、韩国、新加坡、马来西亚等地上映。港澳地区票房荣登2018年香港地区华语片票房三甲，多日蝉联香港地区单日票房冠军；在韩国、新加坡、马来西亚，也取得了不错的票房成绩；还凭借2.2亿台币的票房，成为了成为台湾地区2018年最卖座华语影片。

　　陈意涵当天以宽大迷彩背心遮8个月孕肚，跑跳上台。被问电影是否为从影以来票房最佳作品，她傲娇回应：“我的电影都还蛮卖座的吧，不知道哪个是最卖座的电影。”男主刘以豪为弥补宣传期没有参与的遗憾，在答谢会当天与500名粉丝“爱的抱抱”，实现此前放话的破亿福利。两位主演一见面就“互怼”，陈意涵现场爆笑喊话刘以豪，干脆裸上身抱抱好了，展示下健身成果，刘以豪害羞回应：“等票房破三亿、四亿的时候，真的会考虑的。”

预告片

　　电影《比悲伤更悲伤的故事》讲述陈意涵、刘以豪这对恋人曾经相爱数十年，但在遭遇悲伤之后选择从“爱”出发，为彼此做尽一切。面对爱情里面突如其来的苦难，他们都比想象中的更爱他/她。这样悲伤的爱情，一路催泪十足。男主刘以豪透露他的爸爸看电影的时候，忍住泪目的方式是：看向大银幕之外的地方。歌手林俊杰也被《悲伤》看到爆哭。

   编辑：hello王小羊

关键词： 比悲伤更悲伤的故事 台湾 最卖座
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比悲伤更悲伤的故事

比悲伤更悲伤的故事 (2018)

-1.0

导演：林孝谦

主演：陈意涵 刘以豪

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