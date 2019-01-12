2019-01-12 16:22:32 来源：Mtime时光网
编辑：边界
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主演：彭昱畅 张天爱
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主演：艾尔西·费舍尔
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主演：亚历山大·麦昆
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渡水
15分钟前
烂番茄自己先烂了啊，这十佳，真是一部不如一部。好多徒有虚名，外强中干。我真纳闷，它们怎么没把《毒液》和《铁血战士》一起选进去，和《黑豹》《谍谍》《超2》一起呢？那样更合乎逻辑。
想长胖
25分钟前
小范围的还不错
天晴了_
41分钟前
原本那么苛刻的影评人怎么一遇到黑豹就变得这么宽容了 妇联3甩黑豹10条街反而没能上榜 呵呵
克里斯照破
55分钟前
观众选择的十佳，水准并不比我国主流观众的高啊。看来越是广范的电影受众评选出来的，平均水准就越次。
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