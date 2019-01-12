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烂番茄网站评选2018年度影片十佳

《黑豹》排名第一 《罗马》成点映影片冠军

2019-01-12 16:22:32 来源：Mtime时光网

大范围上映影片十佳中，超级英雄电影占据三席，《黑豹》、《蜘蛛侠：平行宇宙》、《超人总动员2》，但同时也有《帕丁顿熊2》、《与我为邻》这样的温情影片。
　　时光网讯 北美的著名大众评分网站烂番茄日前根据观众评分评出了2018年度大范围上映影片十佳和小范围点映影片十佳。大范围上映影片十佳中，超级英雄电影占据三席，《黑豹》《蜘蛛侠：平行宇宙》《超人总动员2》，但同时也有《帕丁顿熊2》《与我为邻》这样的温情影片。

      小范围点映影片指的是在少于北美600家影院上映的影片，《罗马》毫无悬念夺冠，赵婷导演的《骑士》入榜，同时榜单中还有是枝裕和的《小偷家族》


《黑豹》

　　烂番茄大范围上映影片十佳
　　1、《黑豹》
　　2、《碟中谍6》
　　3、《黑色党徒》
　　4、《蜘蛛侠：平行宇宙》
　　5、《一个明星的诞生》
　　6、《寂静之地》
　　7、《帕丁顿熊2》
　　8、《超人总动员2》
　　9、《八年级》
　　10、《与我为邻》


《罗马》
　　烂番茄小范围点映影片十佳
　　1、《罗马》 
　　2、《叶落无痕》 
　　3、《你能原谅我吗？》
　　4、《斯大林之死》
　　5、《小偷家族》
　　6、《骑士》
　　7、《麦昆》
　　8、《九三年夏天》
　　9、《孪生陌生人》
　　10、《罪人》

   编辑：边界

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