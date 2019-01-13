2. 种族因素。皮佐拉托一开始把海斯写成了一个白人，但在阿里读过剧本后，成功地说服了前者，让自己来出演主角。海斯身为黑人这一点，为剧集增添了新的元素，因为《真探》前两季几乎是完全“白色”的。海斯的种族并不总是故事的核心，但其实离得一直不远，而这些都将通过阿里精湛的演技表现出来。

3. 尺度变小了。在不剧透的情况下讲，第三季中对于“暴力”的刻画，确实跟前两季的处理方式有所不同。关于案件本身最直观的描述，确实让观众会看了不舒服，但画面感并没有那么强烈了。海斯和他的妻子艾米莉亚（卡门·艾乔戈饰）虽然婚姻生活面临诸多问题，但性爱生活非常激烈，但至少前5集中没有毫无意义、突如其来的裸戏（怎么说呢，反正你敢拍，我就敢看呗）。







第二季，柯林与瑞秋·麦克亚当斯





相似之处：





1. 多重时间线。第一季中的角色横跨了三条时间线，1995、2002与2012年，不过随着故事的发展，前两条故事线慢慢被放下，主要聚焦在当下。而第三季在结构方面有些回归溯源，而且这一次，1980、1990与2015这三条时间线的权重大概是相同的。第一季中成功的元素，在第三季中会更深刻、也实施得更有意义。





2. 偏远的取景地。第三季设置在阿肯色州的西北部，剧集也是在那儿拍的，这离剧集创作人皮佐拉托上研究生的阿肯色大学不远。正如第一季的发生地路易斯安纳州，阿肯色州并不是一个经常出现在影视作品中的州，对于一些对美国地理没那么感兴趣的观众来说，可能都不太知道这个地儿。但正是阿肯色州成就了第三季的《真探》，会让人看到美国不那么为人所知的一面。









第三季的取景地是美国的阿肯色州





3. 对于男性气概的展现。无论是在《真探》，还是在皮佐拉托的其它编剧作品中，这一点都是他非常喜欢探索的主题之一。第三季中，“alpha-male”（直译为“男性领袖人物”）之间的争斗不止出现一次。



