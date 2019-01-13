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2019-01-13 09:00:10 来源：Mtime时光网

神剧回归 写在前面

第三季与前两季的异同

专访马赫沙拉·阿里

奥斯卡最佳男配加盟第三季

女主卡门·艾乔戈

如何演出横跨三条时间线的感觉

搭档斯蒂芬·多尔夫

电视剧有着电影所没有的奢侈

《真探》第三季美国时间本周日（北京时间明天）首播，包括奥斯卡“最佳男配”马赫沙拉·阿里、卡门·艾乔戈与斯蒂芬·多尔夫这三位主演接受了时光网的访问，聊了聊这部横跨三个时间线的优秀剧集。
　　时光网特稿　美国时间本周日（北京时间周一），HBO的神剧《真探》第三季终于回归！本剧的每一季都是由完全不同的卡司组成，独立成篇——第一季的主角们是“马影帝”马修·麦康纳伍迪·哈里森米歇尔·莫娜汉，以及戏份实在不多，但如果不写上她我会良心过不去的亚历珊德拉·达达里奥。第一季的剧情本身、对话内容、以及主演的表演张力，一推出广受好评，成为HBO的又一年度“神剧”。


《真探》第三季，阿里与多尔夫

　　不仅如此，《真探》还一举获得了当年艾美奖“最佳导演”的大奖，以及“最佳剧情类美剧”、“最佳编剧”，还有两位男主马修和伍迪的2个“最佳剧情类影帝”提名。多说一句，2014年的“剧情类美剧”简直是王者局，除了《真探》，提名的还有最后的大赢家《绝命毒师》《唐顿庄园》，HBO自家的头牌“神剧”《权力的游戏》、当年还没烂尾、把Netflix推上铁王座的《纸牌屋》，以及《广告狂人》

第三季 正式预告

　　第二季告辞全部原班人马，主演们变成了柯林·法瑞尔瑞秋·麦克亚当斯文斯·沃恩。虽然表现没有第一季亮眼，但也还算不错。而第三季加盟本剧的演员们，则包括因《月光男孩》获得了奥斯卡“最佳男配”小金人的马赫沙拉·阿里黛博拉·艾伦特斯蒂芬·多尔夫卡门·艾乔戈与“钢骨”雷·费舍等人。

　　看上去，最新一季和2015年播出的第二季非常不同，但又和2014年的第一季有不少相似之处。第二季的收视率还不错，而对于第三季，剧集创作人尼克·皮佐拉托还原了一些让第一季当年成为“神作”的元素：不走寻常路的设定，横跨不同时间线的叙事结构，以及刻画得极为精致的中心角色。

　　那么第三季和前两季，都有哪些不同之处呢？


还是最爱第一季，马修与伍迪

　　1. 剧中谜团重重，但角色才是重中之重。没错，剧中角色是需要办案，但最新一季的核心还是在于韦恩·海斯（马赫沙拉·阿里饰）的人生，他是越战退伍老兵，也是阿肯色州的警探。海斯在上世纪80年代时接手过一个案子，90年代的时候回顾过，2015年当他的“失智症”发作时，又重新开始操作此案。探案的过程，就是为了检验海斯的生活是如何继续下去，以及他如何挣扎着找回曾经的记忆。


插播一条第一季中的达达里奥

　　2. 种族因素。皮佐拉托一开始把海斯写成了一个白人，但在阿里读过剧本后，成功地说服了前者，让自己来出演主角。海斯身为黑人这一点，为剧集增添了新的元素，因为《真探》前两季几乎是完全“白色”的。海斯的种族并不总是故事的核心，但其实离得一直不远，而这些都将通过阿里精湛的演技表现出来。

　　3. 尺度变小了。在不剧透的情况下讲，第三季中对于“暴力”的刻画，确实跟前两季的处理方式有所不同。关于案件本身最直观的描述，确实让观众会看了不舒服，但画面感并没有那么强烈了。海斯和他的妻子艾米莉亚（卡门·艾乔戈饰）虽然婚姻生活面临诸多问题，但性爱生活非常激烈，但至少前5集中没有毫无意义、突如其来的裸戏（怎么说呢，反正你敢拍，我就敢看呗）。


第二季，柯林与瑞秋·麦克亚当斯

　　相似之处

　　1. 多重时间线。第一季中的角色横跨了三条时间线，1995、2002与2012年，不过随着故事的发展，前两条故事线慢慢被放下，主要聚焦在当下。而第三季在结构方面有些回归溯源，而且这一次，1980、1990与2015这三条时间线的权重大概是相同的。第一季中成功的元素，在第三季中会更深刻、也实施得更有意义。

　　2. 偏远的取景地。第三季设置在阿肯色州的西北部，剧集也是在那儿拍的，这离剧集创作人皮佐拉托上研究生的阿肯色大学不远。正如第一季的发生地路易斯安纳州，阿肯色州并不是一个经常出现在影视作品中的州，对于一些对美国地理没那么感兴趣的观众来说，可能都不太知道这个地儿。但正是阿肯色州成就了第三季的《真探》，会让人看到美国不那么为人所知的一面。


第三季的取景地是美国的阿肯色州

　　3. 对于男性气概的展现。无论是在《真探》，还是在皮佐拉托的其它编剧作品中，这一点都是他非常喜欢探索的主题之一。第三季中，“alpha-male”（直译为“男性领袖人物”）之间的争斗不止出现一次。

　　阿里饰演的是被自己的过去萦绕心头、对于当下迟疑不决的海斯，而斯蒂芬·多尔夫饰演的是他油嘴滑舌的搭档罗兰德·韦斯，本身也是个政治方面的“老司机”玩家；而斯科特·麦克奈利饰演则的是一位悲伤的父亲，他的2个孩子失踪了。

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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
作者：Jami Philbrick,Stephanie Wu 关键词： 真探 美剧 HBO，马赫沙拉·阿里

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