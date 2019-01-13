在联邦地方法院的诉状中，Chooseco说他们的《选择你自己的冒险》书籍系列已经卖出了2.65亿本，设定就是读者的决定可以影响到叙事的情节和结局。公司打的是童年怀旧牌，针对的客户是当下二三十岁左右的年轻人。 而《黑镜：潘达斯奈基》中的男主角是个名为Stefan的程序员，他由于小时候得到了一本类似于《选择你自己的冒险》类型的小说，得到了灵感，开发了一款电子游戏。







Chooseco的“选择你自己的冒险”是注册在案的商标





Chooseco称，他们已经注册了“选择你自己的冒险”这句话在电影、书籍以及其它媒体形式方面的商标，20世纪福斯目前拥有该系列书籍的电影改编权。去年春天，福斯宣布将和Kino工业的“控制电影”（CtrlMovie）技术合作，这种技术能让电影院中的观众在观影过程中，通过Kino开发和创造的app，来选择角色的行为。





早在2016年，Netflix和Chooseco就进行过谈判，想要在电影和互动式动画中获得这句短语的使用权，但没有谈妥。虽然现在Netflix没有使用权，但还是在“潘达斯奈基”中用了这句话。







《选择你自己的冒险》书籍系列





“Netflix蓄意、故意地使用了Chooseco的著名标志，为了引起从小读过这一系列书籍观众们的正面联想，并在他们的童年情怀中受益，”诉状称。Chooseco认为，“黑镜”对于这一短语的使用，迷惑了观众，伤害了它的品牌，因此提起了民事诉讼。