《黑暗骑士崛起》仍然是最卖座DC电影

需要注意的是，2008年的《黑暗骑士》既没有3D制式的高票价助力，也没有在中国上映。2012年《黑暗骑士崛起》尽管拥有中国市场的票房贡献，但依然没有3D版的票价推动。截止本周六，中国市场为《海王》贡献出2.92亿美元（19.78亿元）的票房份额，比该片在北美本土的2.75亿美元票房更高。