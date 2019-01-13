时光网讯 温子仁
导演的超级英雄大片《海王》
昨天迈过全球总票房10亿美元大关。解锁10亿里程碑后，《海王》的下一个目标将是挑战诺兰《黑暗骑士崛起》
的全球最卖座DC电影桂冠。
《海王》自此成为史上第三部突破10亿票房的DC电影。目前DC全球票房最高的两部作品仍是诺兰出品：《黑暗骑士崛起》（10.84亿美元）与《黑暗骑士》
（10.05亿美元）。
需要注意的是，2008年的《黑暗骑士》既没有3D制式的高票价助力，也没有在中国上映。2012年《黑暗骑士崛起》尽管拥有中国市场的票房贡献，但依然没有3D版的票价推动。截止本周六，中国市场为《海王》贡献出2.92亿美元（19.78亿元）的票房份额，比该片在北美本土的2.75亿美元票房更高。
对比其他超级英雄大片，《海王》的票房成就同样惊人。该片是继漫威《黑豹》
（13.46亿美元）后，全球票房第二高的非续集超级英雄单人电影。
本周末，北美市场所向披靡的《海王》终于遭遇对手。由“老白”布莱恩·科兰斯顿
与凯文·哈特
共同主演美版《触不可及》
周五在北美地区开画，首日票房劲收700万美元，终于将《海王》挤下蝉联21天的北美单日票房冠军宝座。美版《触不可及》在CinemaScore网站的观众口碑评级为A，口碑加成让后续的票房走势更加值得期待。
周五北美票房榜的3-5名被索尼包揽。催泪新片《一条狗的回家路》
开出330万美元首日票房，位CinemaScore观众口碑为A-级；惊悚片《密室逃生》
进账260万美元，上映次周同比跌幅65%；金球奖最佳动画《蜘蛛侠：平行宇宙》
周五进账220万美元，吸金势头不减。