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挑战"黑暗骑士"!《海王》全球票房破10亿

美版《触不可及》开画火爆 登顶北美周五冠军

2019-01-13 10:31:37 来源：Mtime时光网

《海王》全球总票房昨日突破10亿美元大关，成为史上第三部全球10亿＋的DC电影，正式向诺兰《黑暗骑士崛起》（10.84亿美元）全球最卖座DC电影桂冠发起挑战。

　　时光网讯 温子仁导演的超级英雄大片《海王》昨天迈过全球总票房10亿美元大关。解锁10亿里程碑后，《海王》的下一个目标将是挑战诺兰《黑暗骑士崛起》的全球最卖座DC电影桂冠。

　　《海王》自此成为史上第三部突破10亿票房的DC电影。目前DC全球票房最高的两部作品仍是诺兰出品：《黑暗骑士崛起》（10.84亿美元）与《黑暗骑士》（10.05亿美元）。

《黑暗骑士崛起》仍然是最卖座DC电影

　　需要注意的是，2008年的《黑暗骑士》既没有3D制式的高票价助力，也没有在中国上映。2012年《黑暗骑士崛起》尽管拥有中国市场的票房贡献，但依然没有3D版的票价推动。截止本周六，中国市场为《海王》贡献出2.92亿美元（19.78亿元）的票房份额，比该片在北美本土的2.75亿美元票房更高。

　　同时《海王》成为了华纳史上第五部过全球10亿美元的影片。除去三部DC大片，华纳另外两部10亿+电影为：2011年的《哈利·波特与死亡圣器（下）》（13.42亿美元），以及2012年的《霍比特人：意外之旅》（10.21亿美元）。

　　对比其他超级英雄大片，《海王》的票房成就同样惊人。该片是继漫威《黑豹》（13.46亿美元）后，全球票房第二高的非续集超级英雄单人电影。

美版《触不可及》票房开局不错

　　本周末，北美市场所向披靡的《海王》终于遭遇对手。由“老白”布莱恩·科兰斯顿凯文·哈特共同主演美版《触不可及》周五在北美地区开画，首日票房劲收700万美元，终于将《海王》挤下蝉联21天的北美单日票房冠军宝座。美版《触不可及》在CinemaScore网站的观众口碑评级为A，口碑加成让后续的票房走势更加值得期待。

　　周五北美票房榜的3-5名被索尼包揽。催泪新片《一条狗的回家路》开出330万美元首日票房，位CinemaScore观众口碑为A-级；惊悚片《密室逃生》进账260万美元，上映次周同比跌幅65%；金球奖最佳动画《蜘蛛侠：平行宇宙》周五进账220万美元，吸金势头不减。

作者：Joker   编辑：Joker

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 北美票房 全球票房 海王 DC 超级英雄 触不可及
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