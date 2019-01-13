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新线准备打造沉寂多年的"死神来了6"!

"电锯惊魂"编剧执笔 5部前作全球收7亿美元

2019-01-13 11:36:54 来源：Mtime时光网

死神也许会迟到，但绝不会缺席——《死神来了6》要来了！新线招募了两名《电锯惊魂》系列的编剧，两人正在准备打造新片剧本。

第一部《死神来了》

　　时光网讯　新线影业要复兴《死神来了》系列影片了！自2011年的《死神来了5》之后，该系列一直处于沉寂之中，然而现在，《电锯惊魂》系列的编剧帕特里克·梅尔顿马库斯·邓斯坦即将着手运作《死神来了6》，两大恐怖惊悚片的主创团队竟然合体了！

　　前五部《死神来了》电影，在2000至2011年间，全球票房一共获得了7亿美元。与大多数恐怖片系列不同的是，反派是不可避免的“死亡”本身，“杀人”方式真的是五花八门。在第一部《死神来了》中，戴文·萨瓦所饰的高中生突然有了“预感”，觉得自己马上要坐的飞机会爆炸，包括他在内的几个人都没登机，因此逃过了一场空难。


第一部中唯一活下来的女主角艾丽·拉特，回归了《死神来了2》

　　然后死神也许会迟到，但永远不会缺席，在接下来发生的一系列奇异实践中，幸存者们按照自己在飞机上本该“死亡”的顺序，一个一个死掉，比如说科尔·史密斯所饰的角色，就被霓虹灯砸死了。

　　《指环王》时代过去后，新线近年来最成功的电影，莫过于一些相对低成本的恐怖片了，包括改编自斯蒂芬·金原著小说的《小丑回魂》，只此一部就全球疯狂揽收7亿美元票房；自2013年起，在《招魂》宇宙中，5部电影更是拿下了16亿美元的全球票房。


《死神来了5》，动图就不放了，找来找去尺度都太大了

　　2位编剧共同为狮门影业撰写了《电锯惊魂》的四、五、六、七这四部影片的剧本，接下来他们手上还有CBS影业的《黑暗恐怖故事》（陀螺导演是制片人），派拉蒙的《The Reckoning》，以及一部索尼出品的未定名圣诞恐怖片。

   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 新线影业 死神来了 电锯惊魂 恐怖片
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