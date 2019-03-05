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李小龙原创故事美剧《战士》发预告片

《速激5》导演林诣彬监制 功夫小子勇闯唐人街

2019-03-05 16:55:06 来源：Mtime时光网

《战士》由李小龙创作的故事改编而成，李小龙的女儿李香凝担任《战士》的制片人，影片的监制是林诣彬，他导演的《速度与激情5》曾风靡全球。
　　时光网讯 功夫美剧《战士》定于4月5日在美国Cinemax开播 ，今天发布第一季的首款预告片，男主角安德鲁·寇吉功夫了得，故事背景设定在19世纪的旧金山唐人街上，一个武术天才专打恶霸流氓，他由此也卷入了一场黑帮纷争。

　　从预告片来看，《战士》融合了动作、黑帮、悬疑等元素，风格应该也是参考了《纽约黑帮》，剧集的美术和造型设计突出了一种脏乱的美学，也是当时美国底层社会的写照。

　　《战士》由李小龙创作的故事改编而成，李小龙的女儿李香凝担任《战士》的制片人，影片的监制是林诣彬，他导演的《速度与激情5》曾风靡全球。

   编辑：汀

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关键词： 战士 李小龙 李香凝
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