2019-03-05 16:55:06 来源：Mtime时光网
编辑：汀
导演：Loni Peristere
主演：安德鲁·寇吉
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Andrew Koji
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Bruce Lee
Shannon Lee
Justin Lin
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shaunof
33秒前
这算是美国主流文化圈对亚裔群体的一种全新关注么？
节夏季
2019-03-06 19:24
受不了美国佬拍功夫片，那打斗镜头看着想吐。
HDZIMU电影字幕
2019-03-05 21:02
竟然不是中国人演的，郁闷
黄何敢死队2019-03-06 21:44
李小龙也不是中国籍啊
俏丽的古隆
2019-03-05 19:56
非常期待
cq
2019-03-05 19:10
弱爆了的感觉 而且找谁不好 找周杰伦演李小龙做什么
Alaneans2019-03-05 19:29
《战士》由李小龙创作的故事改编而成
匿名2019-03-06 09:02
李小龙是编剧 不是演李小龙
来自奥兹的男孩2019-03-06 18:58
虽然不想骂人，但也想问你一句：你语文阅读理解体育老师教的吗？？？？？？？？还有，周杰伦怎么回事？？？？？？
秋刀昨天 16:17
你成功的吸引了我的注意
吸人眼球的可不止是大橘！
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