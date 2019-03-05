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《权力的游戏》最终季拍摄有多苦？

设禁飞区防狗仔心太累 连拍11周夜戏堪比“长夜”

2019-03-05 21:42:48 来源：Mtime时光网

《权力的游戏》最终季有一场规模史无前例的大战戏份，这场战斗戏规模是如此之大，以至于750人的剧组要在乡村野地里连续拍摄11周的夜戏。
      时光网讯 日前，《娱乐周刊》对大热美剧《权力的游戏》进行了一期深度报道，揭秘了该剧最终季的许多幕后故事。

      《权力的游戏》最终季共六集，号称每一集的容量都如同电影一般。在接受采访时，该剧主创们纷纷自我吐槽，称拍摄这样宏大的项目可能比熬过“长夜”还要苦。

      正如果粉丝们已经猜测了《复仇者联盟4》的“N”种结局一样，《权力的游戏》最终以何种方式收场也早已被剧迷分析了无数遍。保密工作是《权力的游戏》剧组的头等大事。

      在北爱尔兰拍摄期间，《权力的游戏》剧组甚至借助政府资源，在拍摄基地附近设置了禁飞区，以防止“狗仔”偷拍。然而，某天剧组上空还是出现了一架直升机，所有工作人员都如临大敌。幸亏最终证实，这是一架警用直升机。

      而拍摄最终季最后一集时，剧组更是采用了封闭式的拍摄方式，只有带着“第六集”特别工作证的工作人员才能进入片场。

     据悉，《权力的游戏》最终季投资超过1亿美金，单集时长超60分钟（有的单集甚至长达90分钟），拍摄周期更是超过十个月。导演David Nutter在接受采访时表示：“有一场戏里会有非常多的主要角色登场，很像超级英雄电影。”

      主创们透露，《权力的游戏》最终季有一场规模史无前例的大战戏份，这场战斗戏规模是如此之大，以至于750人的剧组要在乡村野地里连续拍摄11周的夜戏。“二丫”透露她拍摄期间几乎崩溃。剧中以凶悍著称的“猎狗”也透露好多工作人员都在祈祷以后别再拍这样的戏。“洋葱骑士”更是透露，剧组工作人员的计步器每天都显示超过四万步。

      因为实在太苦，工作人员将这11周夜戏戏称为“长夜”。杀青后，大家都穿上了印有“我们熬过了长夜”字样的外套。

      制作人D.B. Weiss表示，作为一部大热美剧，他们深知《权力的游戏》大结局不可能符合每个粉丝的期待。但他们也信心十足，他们期望的结果是像《绝命毒师》的大结局一样，大家讨论的重点是“这集该给A，还是A+”。

      编剧David Benioff表示，当这部横跨11年的剧集播到最后一集时，他计划喝个烂醉，并且远离互联网。

      《权力的游戏》第八季也即最终季将于4月14日晚9点在HBO首播。

   编辑：EN

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关键词： 权力的游戏 娱乐周刊
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