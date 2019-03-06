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《绣春刀》编剧陈舒剖析行业“秘辛”

编剧要有制片的概念 预防招黑勿止步工作台本

2019-03-06 10:29:35 来源：Mtime时光网

“我们在年轻不懂事的时候写‘千军万马’，觉得是个特别轻易的事。但是你这千军万马落实到画面上，需要费多少的人力物力财力，需要多少天多少人来完成这场戏，在剧本里面是必要的吗？”

　　时光网讯  由吴天明青年电影专项基金举办的“大师之光”青年编剧高级研习班迎来第四期。3月3日晚，《绣春刀》系列电影的编剧陈舒亲临沙龙活动现场，她就“女性编剧视角下的‘悬疑+剧情’解构”说开来，分享创作心得。
 
　　2014年暑期档，一部引发业内激烈讨论的男人动作大戏《绣春刀》横空出世，编剧陈舒却是一位自苏杭而来的南方小女子。活动伊始，就有编剧询问身为女性的陈舒，如何把握、塑造好笔下的诸位男性角色？



　　陈舒表示：“我觉得在行业中有一种偏见，觉得女编剧可能就擅长于女性题材或者塑造女性角色，或是关于爱情的、罗曼蒂克的、校园的、青春的类型，而悬疑或者说男性动作戏，更多会去找男性编剧。但对我来说，真正关注到你的主角，带入到你的主角，男女编剧都是一样的。”

　　陈舒称，跟组的经历对一名编剧的成长弥足珍贵，“我大概在四年前的时候，才意识到作为一个编剧，不跟组写不好剧本。了解现场、了解制作、了解每一镜是怎么拍的，你才会珍惜自己的笔墨，甚至我觉得编剧有些制片的概念都是非常有帮助的。”

　　“打一个比方：我们在年轻不懂事的时候写‘千军万马’，觉得是一个特别轻易的事，因为只需要四个字。但是你这千军万马落实到画面上，需要费多少的人力物力财力，需要多少天多少人来完成这场戏，在剧本里面是必要的吗？是否有更好的表现方式呢？总得说来，我们不是写完剧本就撒手不管，而是作为编剧的时候，前期就要为导演考量，为工作人员考量，如何在最高效、最经济的情况下，做出一场最精彩的戏，这就是编剧的制片概念。”




　　拥有令人过目不忘的角色，是一部影视作品成就经典的关键因素之一。陈舒说：“有一个故事源起的时候我会想故事整体的大框架或者三维框架……把这些故事的脉络想清楚以后，我不会去纠结于写作的情节。我跟导演或者团队会花非常大的精力做人物。”她反复强调“要花12分力气做人物”，而且整个创作过程中，不断提醒自己“不要把人物弄丢”。

　　有了结实的人物，还需有过硬的细节配合每一场戏的展开。在陈舒看来，这些必须在电影进入到正式拍摄前，由剧本抢先将其落到实处。



　　以《绣春刀》为例，“《绣春刀》进入闭关之前其实已经做了非常多的工作，甚至我们会有一张当时北京城的明朝古地图。它不一定是最准确的，但却是我们通过各种资料搜集后做的地图。我们写每一场戏的时候，虽然地点不会落实到具体的电影画面中，但我们希望所有街道、建筑的名字都是有证可考的。”

　　“所以我们对整个人物的动线，比如沈炼住在哪个胡同，他离他上班的地方走路要多远，信王府在哪里，他们离皇宫多远……等等这些状况是了解的。在写具体的武器的时候，也不能瞎写，我们做了很多严谨的论证。这些强迫症般的考据方式写剧本，是非常过瘾的事情。我相信如果每一个编剧都能多花一些心力在这些细节上面的话，就没有那么多观众着急寄刀片，或者我们的大古装或者大历史影视作品就不会那么容易招黑。”



　　在剧本创作保有电影性的基础上，陈舒也鼓励青年编剧在创作余力的同时，“要以小说家的标准要求自己”。切记，不可把编剧工作当成写工作台本去完成。

　　最后，陈舒告诫编剧要克服玻璃心，毕竟在行业内部，一线的知名编剧同样会遇到剧本折损的问题。陈舒就此总结：“有一个终极的问题，就是你问自己，如果有一天我写字没有钱，我愿不愿意写字？如果有一天我不拿钱写字，我还是觉得写字、做编剧、写故事这件事情非常美好，非常让我激动，那就继续，再撑一撑，然后修炼自己。”

　　“当你的作品真的很好的时候，我相信这个时代，不存在被埋没的金子。但是首先你要把自己变成金子，穷则独善其身。对于一个编剧来说最好的报答，不一定是有多少合约，有多少银行存款，有多少署名。而是你自由了，你真正可以写自己真心爱的、真心愿意为它付出的故事。我觉得到这个时候，所有的苦都是值得的。”

   编辑：hello王小羊

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 绣春刀 编剧 陈舒
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