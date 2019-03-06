盼望着盼望着，东风来了，春天的脚步近了

时光网讯 女明星 女明星 赵薇 近日为杂志《ELLE》拍摄了封面写真，这组照片在阳光房里拍摄，郁郁葱葱的植物显得春意盎然，赵薇换上春装，在知性与活泼之间任意切换。总之就是一个字：美． 编辑：汀

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]