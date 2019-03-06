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赵薇为《ELLE》杂志拍摄封面写真

郁郁葱葱春意盎然 知性与活泼任意切换

2019-03-06 14:38:30 来源：Mtime时光网

盼望着盼望着，东风来了，春天的脚步近了
　　时光网讯 女明星赵薇近日为杂志《ELLE》拍摄了封面写真，这组照片在阳光房里拍摄，郁郁葱葱的植物显得春意盎然，赵薇换上春装，在知性与活泼之间任意切换。总之就是一个字：美．

   编辑：汀

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 赵薇 写真
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赵薇

赵薇

Vicki Zhao

职业：演员 | 导演

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