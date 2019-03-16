从提名来看，周润发凭借《阿郎的故事》和《赌神》
两部作品入围，风头无两，即便是外行人也能看出来，周润发获奖几率较大，悬念是凭借哪部影片获奖。
最终，周润发凭借《阿郎的故事》金像奖折桂，这是他拿到第三个金像奖影帝奖杯，在热烈的掌声中，周润发从导演张艺谋手中接过奖杯。和第一次凭借《英雄本色》拿影帝时激动地眼眶湿润相比，此时的周润发已经沉稳了许多，发表了一系列的感谢词之后，周润发欣喜地走下领奖台。
没想到，这居然是周润发最后一次获得香港电影金像奖的影帝奖杯，1995年周润发完成《和平饭店》
之后，他远赴好莱坞发展，之后陆续还有吴宇森、徐克、成龙、林岭东等香港电影人进入好莱坞工作，香港影坛进入一个由盛而衰的时期，不过那是题外话了。
今年是《阿郎的故事》公映30周年，即使是30年过去了，这部经典作品的魅力依然不减，仍旧可以打动无数观众，影片的故事、演员的表演、动听的旋律，都是这部经典作品不可或缺的部分。
2019大年初一看《飞驰人生》
时，总是想起《阿郎的故事》，拉力赛的赛车手张弛是个单亲爸爸，和儿子过着清贫的生活，但他一直不放弃自己的赛车梦想，希望通过赛车比赛来找回自己失去的一切。这个精神内核和《阿郎的故事》很像，不过《飞驰人生》没有女主角，《阿郎的故事》中的张艾嘉可是片中的核心人物，女主角设置的差别，也让两部作品的故事走向大相径庭。但是张弛（沈腾饰）处在人生低谷时，仍然保持乐观积极的精神，这一点和阿郎很像。
《阿郎的故事》能够做到这样精彩，绝不是侥幸和偶然的，这部杜琪峯
执导、罗大佑
配乐、周润发、张艾嘉
、黄坤玄
主演的电影，是一群天才的合作结晶，还有当时香港电影正处于巅峰时期，人才济济，黄百鸣
、陈木胜
、王天林
、余家安
等等知名影人加入到《阿郎的故事》的台前幕后，才成就了这部作品。
今天，就让我们一同来回顾《阿郎的故事》。