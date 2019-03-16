乌溜溜的黑眼珠，和你的笑脸。怎么也难忘记你，容颜的转变。轻飘飘的旧时光，就这么溜走。转头回去看看时，已匆匆数年……





《阿郎的故事》，当时的周润发和张艾嘉，美好









最终，周润发凭借《阿郎的故事》金像奖折桂，这是他拿到第三个金像奖影帝奖杯，在热烈的掌声中，周润发从导演张艺谋手中接过奖杯。和第一次凭借《英雄本色》拿影帝时激动地眼眶湿润相比，此时的周润发已经沉稳了许多，发表了一系列的感谢词之后，周润发欣喜地走下领奖台。









今年是《阿郎的故事》公映30周年，即使是30年过去了，这部经典作品的魅力依然不减，仍旧可以打动无数观众，影片的故事、演员的表演、动听的旋律，都是这部经典作品不可或缺的部分。

















今天，就让我们一同来回顾《阿郎的故事》。



