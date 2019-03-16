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周润发经典《阿郎的故事》公映30周年

杜琪峯&罗大佑&张艾嘉 这是怎样的神仙阵容

2019-03-16 09:07:01 来源：Mtime时光网

是红尘刻画你的样子

《阿郎的故事》30周年

杜琪峯苦等10年之作

周润发与张艾嘉贡献故事

渣男阿郎回头为时已晚

“我不恨你，我也不再爱你了”

主创们后来的故事

张艾嘉多面手，黄坤玄告别影坛

策划/制作：Mtime时光网
乌溜溜的黑眼珠，和你的笑脸。怎么也难忘记你，容颜的转变。轻飘飘的旧时光，就这么溜走。转头回去看看时，已匆匆数年……
　　时光网特稿 在1990年第9届香港金像奖颁奖典礼上，颁奖嘉宾萧芳芳和张艺谋给最佳男主角颁奖，当年入围影帝角逐的有：成龙《奇迹》吴耀汉《飞越黄昏》洪金宝《七小福》周润发《赌神》、周润发《阿郎的故事》许冠文《合家欢》，6部电影5位男主角，都是香港影坛实力派。

《阿郎的故事》，当时的周润发和张艾嘉，美好

　　从提名来看，周润发凭借《阿郎的故事》和《赌神》两部作品入围，风头无两，即便是外行人也能看出来，周润发获奖几率较大，悬念是凭借哪部影片获奖。

周润发凭借《阿郎的故事》获奖


　　最终，周润发凭借《阿郎的故事》金像奖折桂，这是他拿到第三个金像奖影帝奖杯，在热烈的掌声中，周润发从导演张艺谋手中接过奖杯。和第一次凭借《英雄本色》拿影帝时激动地眼眶湿润相比，此时的周润发已经沉稳了许多，发表了一系列的感谢词之后，周润发欣喜地走下领奖台。

　　没想到，这居然是周润发最后一次获得香港电影金像奖的影帝奖杯，1995年周润发完成《和平饭店》之后，他远赴好莱坞发展，之后陆续还有吴宇森、徐克、成龙、林岭东等香港电影人进入好莱坞工作，香港影坛进入一个由盛而衰的时期，不过那是题外话了。

　　今年是《阿郎的故事》公映30周年，即使是30年过去了，这部经典作品的魅力依然不减，仍旧可以打动无数观众，影片的故事、演员的表演、动听的旋律，都是这部经典作品不可或缺的部分。

　　2019大年初一看《飞驰人生》时，总是想起《阿郎的故事》，拉力赛的赛车手张弛是个单亲爸爸，和儿子过着清贫的生活，但他一直不放弃自己的赛车梦想，希望通过赛车比赛来找回自己失去的一切。这个精神内核和《阿郎的故事》很像，不过《飞驰人生》没有女主角，《阿郎的故事》中的张艾嘉可是片中的核心人物，女主角设置的差别，也让两部作品的故事走向大相径庭。但是张弛（沈腾饰）处在人生低谷时，仍然保持乐观积极的精神，这一点和阿郎很像。


　　《阿郎的故事》能够做到这样精彩，绝不是侥幸和偶然的，这部杜琪峯执导、罗大佑配乐、周润发、张艾嘉黄坤玄主演的电影，是一群天才的合作结晶，还有当时香港电影正处于巅峰时期，人才济济，黄百鸣陈木胜王天林余家安等等知名影人加入到《阿郎的故事》的台前幕后，才成就了这部作品。

　　今天，就让我们一同来回顾《阿郎的故事》。

作者：崔汀   编辑：汀

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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 阿郎的故事 周润发 张艾嘉 杜琪峯 黄坤玄

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