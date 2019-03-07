中年时代的加西亚·马尔克斯
时光网讯
魔幻现实主义代表之作《百年孤独》将首次影像化！
剧外媒报道，Netflix拿下了加夫列尔·加西亚·马尔克斯
这部小说的改编权，将把它拍成一部西班牙语剧集。这也将是该小说诞生50多年首次影视化，马尔克斯的家族第一次给出了改编权。作品将主要在哥伦比亚拍摄，预计2020年上线。其他细节暂未透露。
“几十年来，我们的父亲不愿意将影视版权出售，因为他认为这不能在故事片的时间限制下制作，或者用西班牙语以外的语言制作它。”加西亚的儿子罗德里戈·加西亚在一份声明中说。“但在目前的剧集黄金时代，编剧和导演水平、内容的影像质量、以及全球观众对外语节目的接受程度都表明，现在是最好的时候了。我们很高兴能够协助Netflix和电影制作人们，并渴望看到最终成品。”
《百年孤独》通过一个家族、一个小镇的回忆，展现了一部拉丁美洲的百年画卷，现实与虚幻、神话等结合，改编难度不言而喻。加西亚·马尔克斯在1982年获得诺贝尔文学奖，他对莫言
等当代中国作家影响深远，在中国大众读者中也有着相当大的影响力。
加西亚·马尔克斯2014年去世，他生前从未交出过作品的影视改编权。日本剧作家、诗人、先锋导演寺山修司
影片《再见箱舟》
被认为是《百年孤独》的粗略改编，将背景移植到了战后日本。不过他并未获得官方改编权。