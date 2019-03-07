Netflix获得《百年孤独》影视改编权。这将是这部魔幻现实主义巨作首次进行影视改编。

中年时代的加西亚·马尔克斯



















“几十年来，我们的父亲不愿意将影视版权出售，因为他认为这不能在故事片的时间限制下制作，或者用西班牙语以外的语言制作它。”加西亚的儿子罗德里戈·加西亚在一份声明中说。“但在目前的剧集黄金时代，编剧和导演水平、内容的影像质量、以及全球观众对外语节目的接受程度都表明，现在是最好的时候了。我们很高兴能够协助Netflix和电影制作人们，并渴望看到最终成品。”













魔幻现实主义代表之作《百年孤独》将首次影像化！