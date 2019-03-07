Jeppe Gjervig Gram曾担任丹麦电视剧《夏天》的固定编剧，这部3集的剧集是丹麦电视台近20年来，收视率最高的电视节目之一。此后，他与另外两位编剧一起打造了丹麦首部政治剧《权力的堡垒》。



时光网讯 吴天明基金“大师之光”青年编剧高级研习班迎来第四期。3月5日晚，来自丹麦的知名编剧Jeppe Gjervig Gram以“基于写作方法和编剧空间下的新创作”为题，给出了一部剧集从筹备到创作，整个过程中应该遵守的几个重要信条。









该剧在全球百余个国家卖出版权，并赢得了包括意大利音像奖（Prix Italia）、法国国际音像节大奖（FIPA d’OR），以及英国电影和电视艺术学院最佳外语片奖（BAFTA）等在内的数个著名电视大奖。欧洲一个人口仅有550万的小国出品的电视剧，在全球范围内得到肯定，背后是不可忽视的编剧创作力。











沙龙上，Jeppe Gjervig Gram首先分享了丹麦电视剧制作发行模式，编剧团队近年来对美剧创作体系的借鉴和本土化的改革，是丹麦电视剧近年来发展突飞猛进的基础。他介绍，上世纪九十年代，丹麦电视剧的产出很低，制作水平也很糟，大家决心改变这一状况，因此派出核心创作人士去好莱坞学习美剧的制作流程。基于此，他们搭建了目前的编剧室创作模式。





Jeppe Gjervig Gram表示，他所在编剧室有十几个创作信条，其中最重要的一点是明确“核心声音”。即不管要创作一个集数有多长的电视剧，编剧室有多少人共同操刀，剧本都只能有一个明确的、核心的声音，不能有太多偏离主题的噪音。因此编剧室中，主笔就显得格外重要。











第二个信条与第一个紧密相连，即主笔需要重点负责关注剧情发展、角色成长，但与其他编剧室成员是一种平起平坐的关系。他们强调“编剧为王”，除了创作中团队内的平等外，还明确除电视台戏剧部的负责人外，其他人都不得干涉编剧室的创作。





在剧本创作的实操部分，Jeppe Gjervig Gram给出了“双层故事”这样一个概念：“第一层故事是大众意义上的好故事，第二层故事是社会、道德层面可以挖掘出意义的好故事。”他表示，电视剧如果只有娱乐元素，就只能是很僵硬的娱乐。只有带有一些能引发社会评论性的话题，才能让观众对该剧集更加热衷。















与此同时，剧中最重要的角色——女首相，则通过男女平权这样的社会话题，带给观众更深层次的思考。女性夹在事业和家庭之间，孰轻孰重产生的矛盾，是社会任何一个阶层的观众都可以感同身受的。





这些都是他们在项目正式启动前，就需要确定的内容。他半开玩笑地表示，在他所在的电视台，如果一个编剧交给戏剧部负责人的故事梗概没有这样的两个层次，马上就会被“炒鱿鱼”。