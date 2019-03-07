今年秋季播出的第八季将为DC超级英雄系列剧《绿箭侠》画上句号。最终季篇幅也从常规的23集缩减到10集。













“糖哥”告别





阿梅尔表示，他曾在第六季结束后向《绿箭侠》制作人格里格·伯兰蒂提出离组的意愿，他觉得是时候揭开人生的下一篇了，还希望能够多些时间陪伴家人。





第七季预告片 2012年，华纳电视部门推出了超级英雄剧集《绿箭侠》，讲述奥利弗·奎恩经历船难流放炼狱岛五年，回归故乡之后白天是继承家族财团的超级富豪，夜晚化身武艺超群的绿箭侠打击罪犯的故事，与蝙蝠侠人设相似。





阿梅尔在脸书直播时告诉粉丝：“直觉告诉我，即便我不在演（绿箭侠），我也不会彻底消失。如果你看过‘绿箭宇宙’（DC电视剧联动集），你就会明白了。它虽然不是《邪恶力量》，但这么多年播的不错。”





“绿箭侠”为CW台开启了“绿箭宇宙”





《绿箭侠》是华纳通过CW台打造的气超级英雄电视宇宙的开山之作，《闪电侠》、《DC明日传奇》等作品都是该剧的衍生产物。剧集的完结并不意味着“糖哥”永远告别，粉丝们或许有机会在未来DC剧集联动当中看到他的身影。



