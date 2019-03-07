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糖哥告别！《绿箭侠》宣布第八季完结

最终季篇幅缩短 开启DC超级英雄电视宇宙

2019-03-07 11:44:47 来源：Mtime时光网

今年秋季播出的第八季将为DC超级英雄系列剧《绿箭侠》画上句号。最终季篇幅也从常规的23集缩减到10集。

　　时光网讯 美剧《绿箭侠》开播七年后宣布完结，今年秋季播出的第八季将为这部DC超级英雄系列剧画上句号。最终季篇幅也从常规的23集缩减到10集。

　　绿箭侠的扮演者斯蒂芬·阿梅尔通过推特宣布了这个重磅消息。他写道：“扮演奥利弗·奎恩（绿箭侠）是我人生中最伟大的职业经历......但你不能永远做个治安守护者，《绿箭侠》将在今年秋季播出最后10集之后完结。有太多话想说......现在，我只想说一句：谢谢你们。”

“糖哥”告别

　　阿梅尔表示，他曾在第六季结束后向《绿箭侠》制作人格里格·伯兰蒂提出离组的意愿，他觉得是时候揭开人生的下一篇了，还希望能够多些时间陪伴家人。

第七季预告片

　　2012年，华纳电视部门推出了超级英雄剧集《绿箭侠》，讲述奥利弗·奎恩经历船难流放炼狱岛五年，回归故乡之后白天是继承家族财团的超级富豪，夜晚化身武艺超群的绿箭侠打击罪犯的故事，与蝙蝠侠人设相似。

　　阿梅尔在脸书直播时告诉粉丝：“直觉告诉我，即便我不在演（绿箭侠），我也不会彻底消失。如果你看过‘绿箭宇宙’（DC电视剧联动集），你就会明白了。它虽然不是《邪恶力量》，但这么多年播的不错。”

“绿箭侠”为CW台开启了“绿箭宇宙”

　　《绿箭侠》是华纳通过CW台打造的气超级英雄电视宇宙的开山之作，《闪电侠》、《DC明日传奇》等作品都是该剧的衍生产物。剧集的完结并不意味着“糖哥”永远告别，粉丝们或许有机会在未来DC剧集联动当中看到他的身影。

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关键词： 绿箭侠 美剧 DC 超级英雄
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绿箭侠

绿箭侠 (2012)

7.8

导演：John Behring

主演：斯蒂芬·阿梅尔

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斯蒂芬·阿梅尔

斯蒂芬·阿梅尔

Stephen Amell

职业：演员 | 制作人

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