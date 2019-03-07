时光网讯
据港媒消息，日前周润发
在拍摄新片《骄阳岁月》
时意外受伤，他正出演一场被黄德斌追债继而被袭击的戏；意外发生时周润发左边额头受伤，鲜血直流到脸上，但发哥没有即时叫停，继续假戏真做，坚持完成整场戏的演出。在场工作人员都忍不住赞叹：“真心佩服发哥的专业态度！”
受伤时周润发用手捂着头顶，自行步出片场外坐下，当时大家才惊觉他顺着左额有两股鲜血流到脸上，现场气氛立即变得紧张，众人都围上前去，而身经百战的发哥随即叫大家冷静，不用担心，随后又用清水冲洗伤口，以此了解受伤位置情况；其间本来在准备午饭的发嫂接到消息，见到老公受伤流血，她问：“为什么搞成这样？”发哥立即安慰说不严重，让发嫂放心。
由于伤口确实不小，在导演潘耀明
、监制黄斌
及动作指导李忠志
等人力劝之下，周润发决定先要去医院疗伤，临行前，发哥仍不停安慰大家“淡定、不用怕！”，他还和导演说：“你先拍这边，我缝两针回来继续拍”。
周润发的伤情经医生检查后建议必须缝针，一听见要缝针，发哥立即提出：“我还要回现场继续拍摄，又要连戏，不要剃头发可以吗？”在医生和护士的细心处理之下，他只剪了伤口附近最少范围的头发。在医院停留约两小时后，周润发又马上赶返片场，走向镜头前继续准备拍摄。
编辑：隐饮