周润发片场遭意外，左边额头受伤血流不停，但他却继续假戏真做，坚持完成整场戏的演出。随后周润发被送往医院缝了五针，简单处理后又马上赶返片场，继续准备拍摄，非常敬业！

















受伤时周润发用手捂着头顶，自行步出片场外坐下，当时大家才惊觉他顺着左额有两股鲜血流到脸上，现场气氛立即变得紧张，众人都围上前去，而身经百战的发哥随即叫大家冷静，不用担心，随后又用清水冲洗伤口，以此了解受伤位置情况；其间本来在准备午饭的发嫂接到消息，见到老公受伤流血，她问：“为什么搞成这样？”发哥立即安慰说不严重，让发嫂放心。











周润发的伤情经医生检查后建议必须缝针，一听见要缝针，发哥立即提出：“我还要回现场继续拍摄，又要连戏，不要剃头发可以吗？”在医生和护士的细心处理之下，他只剪了伤口附近最少范围的头发。在医院停留约两小时后，周润发又马上赶返片场，走向镜头前继续准备拍摄。

编辑：隐饮