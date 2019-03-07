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头破血流！香港影星周润发片场突遭意外

正拍摄新片《骄阳岁月》简单处理后坚持拍戏

2019-03-07 13:15:00 来源：Mtime时光网

周润发片场遭意外，左边额头受伤血流不停，但他却继续假戏真做，坚持完成整场戏的演出。随后周润发被送往医院缝了五针，简单处理后又马上赶返片场，继续准备拍摄，非常敬业！


      时光网讯 据港媒消息，日前周润发在拍摄新片《骄阳岁月》时意外受伤，他正出演一场被黄德斌追债继而被袭击的戏；意外发生时周润发左边额头受伤，鲜血直流到脸上，但发哥没有即时叫停，继续假戏真做，坚持完成整场戏的演出。在场工作人员都忍不住赞叹：“真心佩服发哥的专业态度！”



      受伤时周润发用手捂着头顶，自行步出片场外坐下，当时大家才惊觉他顺着左额有两股鲜血流到脸上，现场气氛立即变得紧张，众人都围上前去，而身经百战的发哥随即叫大家冷静，不用担心，随后又用清水冲洗伤口，以此了解受伤位置情况；其间本来在准备午饭的发嫂接到消息，见到老公受伤流血，她问：“为什么搞成这样？”发哥立即安慰说不严重，让发嫂放心。


       由于伤口确实不小，在导演潘耀明、监制黄斌及动作指导李忠志等人力劝之下，周润发决定先要去医院疗伤，临行前，发哥仍不停安慰大家“淡定、不用怕！”，他还和导演说：“你先拍这边，我缝两针回来继续拍”。

      周润发的伤情经医生检查后建议必须缝针，一听见要缝针，发哥立即提出：“我还要回现场继续拍摄，又要连戏，不要剃头发可以吗？”在医生和护士的细心处理之下，他只剪了伤口附近最少范围的头发。在医院停留约两小时后，周润发又马上赶返片场，走向镜头前继续准备拍摄。

   编辑：隐饮

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关键词： 周润发
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周润发

周润发

Yun-Fat Chow

职业：演员 | 编剧

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