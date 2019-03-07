《冰与火之歌》第六卷《凛冬的寒风》出版时间一拖再拖。作者乔治·R·R·马丁貌似正严肃赶稿了——为了写书，《权力的游戏》最终季剧本没看，也没去过片场。















第八季 中文预告片 “我还没有阅读（最后一季的）剧本，也没去过片场，因为我一直在研究《凛冽的寒风》。我知道一些关于最终季的事情，但是也会有很多他们原创的小角色。当然，他们几年前就赶超我了。可能会有比较大的差异。“马丁在接受美国《娱乐周刊》采访时说。





另外他还对剧集的终结表达了复杂的感受：“这是一次难以置信的行程。所有的一起几乎都很棒。当然，我要是早点完成这些书就好了，这样剧集就不会走在我前面了。我从未预料到会那样。”









《凛冽的寒风》是《冰与火之歌》系列七本中的第六本。粉丝们已经等待了8年多。





早在2010年6月，马丁就宣布已经完成了《凛冬的寒风》至少四个章节，分别是珊莎·史塔克、艾莉亚·史塔克，以及亚莲恩·马泰尔。





2010年7月，他将一章伊伦·葛雷乔伊的章节从《魔龙的狂舞》移动到了《凛冬的寒风》中，并据报道，本书已经完成了100多页。





在2014年初，有小道消息指马丁透露他已经完成了上千页卷六手稿，但是马丁很快表示他从未说过这番话。





2017年初他在个人博客上表示“今年能完稿”，但随后又补充“不过当然了，我去年也以为自己能写完呢”。





2018年4月，一年才过了三分之一的时候，马丁又放弃了年度目标，表示18年是没法完成了。





幸运的是，2019年过了3个月了，马丁还没有放弃——希望他坚持下去。