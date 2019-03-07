时光网讯 《冰与火之歌》
第六卷《凛冬的寒风》出版时间一拖再拖，作者乔治·R·R·马丁
已经成为“拖稿界”的天王。
不过最近马丁叔叔似乎真的发力了，他告诉外媒，为了赶稿，《权力的游戏》
最终季剧本都没时间读，另外他还拒绝了在最终季中出演一个小角色的邀请，从来没有去过片场。
“我还没有阅读（最后一季的）剧本，也没去过片场，因为我一直在研究《凛冽的寒风》。我知道一些关于最终季的事情，但是也会有很多他们原创的小角色。当然，他们几年前就赶超我了。可能会有比较大的差异。“马丁在接受美国《娱乐周刊》采访时说。
另外他还对剧集的终结表达了复杂的感受：“这是一次难以置信的行程。所有的一起几乎都很棒。当然，我要是早点完成这些书就好了，这样剧集就不会走在我前面了。我从未预料到会那样。”
现在最终季在马丁的书之前出来，会影响粉丝对书本的热情吗？剧集的制片人之一大卫·贝尼奥夫
表示，这种担心不存在：“曾经人们担心，书会剧透——幸运的是，大部分情况下这种担心没有发生。现在剧比书超前了，似乎剧集会破坏书的魅力。所以我们已经和马丁商量好，不会泄露二者的差异在哪里，所以当书籍出版的时候，人们还是会感到很新鲜。”
《凛冽的寒风》是《冰与火之歌》系列七本中的第六本。粉丝们已经等待了8年多。
早在2010年6月，马丁就宣布已经完成了《凛冬的寒风》至少四个章节，分别是珊莎·史塔克、艾莉亚·史塔克，以及亚莲恩·马泰尔。
2010年7月，他将一章伊伦·葛雷乔伊的章节从《魔龙的狂舞》移动到了《凛冬的寒风》中，并据报道，本书已经完成了100多页。
在2014年初，有小道消息指马丁透露他已经完成了上千页卷六手稿，但是马丁很快表示他从未说过这番话。
2017年初他在个人博客上表示“今年能完稿”，但随后又补充“不过当然了，我去年也以为自己能写完呢”。
2018年4月，一年才过了三分之一的时候，马丁又放弃了年度目标，表示18年是没法完成了。
幸运的是，2019年过了3个月了，马丁还没有放弃——希望他坚持下去。