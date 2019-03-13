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布丽·拉尔森凭什么能当惊奇队长？

被演戏耽误的"艾薇儿" 为女性呛声"老白男"

2019-03-13 15:22:59 来源：Mtime时光网

从真实版“伯德小姐”到“惊奇队长”，布丽·拉尔森凭什么当上漫威一姐？奥斯卡上拒绝为影帝鼓掌、为女性、弱势群体呛声好莱坞“老白男影评人”，网络被黑的她怎么应对键盘侠围攻？


　　时光网特稿 2016年，彼时新晋奥斯卡影后布丽·拉尔森在“谍女郎”丽贝卡·弗格森艾米莉·布朗特、“小玫瑰”娜塔莉·多默尔等众多明星候选人之中胜出，当选漫威首位拥有独立电影的女性超级英雄“惊奇队长”，成为带领漫威电影宇宙下一阶段的掌旗手。
 
真实版“伯德小姐”凭什么能当惊奇队长？

9岁客串美剧《天使在人间》

　　演技自然是她脱颖而出的筹码之一。有些演员靠后天努力，拉尔森则从小自带演技派天才少女的技能加成。出生在萨克拉门托的布丽·拉尔森仿佛现实版“伯德小姐”，6岁起立志当演员坚信自己为创造性艺术而生，并且赚到了人生的第一桶金（20美元）。

　　布丽·拉尔森原本姓Desaulniers，来自她法语区加拿大裔的祖父母。因为总被人念错名字，小布丽直接把名字换掉，变成跟她最爱的克里斯·拉森洋娃娃同姓。，

童星布丽出演《赛车娇娃》

　　同样是6岁那年，她被培养过丹泽尔·华盛顿安妮特·贝宁的美国音乐戏剧学校破格录取，成为该校历史上最年轻的学生，追随尼古拉斯·凯奇、薇诺娜·赖德、克里斯·派恩等前辈的道路开始正规表演训练。

　　布丽7岁时父母离异。这场家庭剧变过后，妈妈带着她和妹妹搬到洛杉矶帮助她发展演艺事业，开始了母女三人相依为命的日子。收入不高、同时打几份工的布丽妈妈也坚持在好莱坞大制片厂的摄影棚附近租下一间异常狭小的公寓，方便女儿参加试镜和拍戏。

小时候在洛杉矶讨生活的公寓不比《房间》的囚室大多少

　　电影《房间》当中，布丽饰演的角色被绑架充当性奴，与五岁的儿子在方寸陋室里过着暗无天日的生活。《房间》助她登顶奥斯卡影后，拍摄这部影片时布丽才真正明白了妈妈作为单亲母亲的难处：“刚搬到洛杉矶那段时间，我们住的房间特别小，我和妈妈、妹妹三个人挤在一间屋里一张床上，床在不睡觉的时候是挂回墙上的，这样才有给人走动的空间。我有时半夜醒来会看到妈妈在哭。那段时光不容易，妈妈为了我们倾尽所有。”

　　洛杉矶就像无数电影中描绘的那样，这里人人有个演员梦，童星需要面对的竞争压力一点儿也不比成年演员的世界小。

婴儿期的布丽·拉尔森

　　实力、天赋加运气让拉尔森在高中毕业前已经主演迪士尼儿童频道体育励志片《赛车娇娃》，华纳电视剧《Raising Dad》（搭档《破产姐妹》Max凯特·戴琳斯）、米高梅青春喜剧《彻夜狂欢》，拥有了一份不错的履历表，成为全家的经济支柱。

布丽童年红毯造型合集：年纪小什么都敢穿！

　　读书可能不适合布丽·拉尔森。从大学辍学让她终于可以将全部能量投入到表演当中。作为美剧《倒带人生》的主演，布丽饰演了精神分裂症患者塔拉的女儿凯特，与演技派女星托尼·科莱特（《遗传厄运》）飙戏完全不费力。

《倒带人生》

　　《综艺》杂志赞美布丽在《美好的普通人》电影中是“偷走整场戏的人”。影片里布丽与“海后”艾梅柏·希尔德《绯闻少女》的Queen B莉顿·梅斯特过戏。

《美好的普通人》剧组

　　很快，好莱坞独立电影界开始将注意力投向这位未来之星。《少年收容所》的孩子王角色仿佛是为布丽量身定制，给她带来了独立电影殊荣——哥谭奖。这个穷到叮当响的剧组戏服是演员自己的衣服，中午的盒饭吃不完打包晚上拍完戏继续吃，艰苦岁月让布丽与导演德斯汀·丹尼尔·克雷顿结下深厚的革命友谊，很快又合作了《玻璃城堡》

《少年收容所》让布丽成了独立片宠儿

　　布丽演戏时的倔强几乎跟惊奇队长卡尔·丹佛斯一模一样。筹备《房间》时为了揣摩被囚禁的心理变化，她把自己关在家里门窗紧闭整整一个多月，期间不与外界接触，也不给家人打电话，还疯狂减脂贴近角色营养不良的状态。

　　接拍《惊奇队长》后，漫长的体能训练开始了。爱在instagram上发布生活照的布丽开始日常“打卡”晒健身成果，四百多磅臂冲、格斗搏击每天要练几个小时，“毕业前”生拉吉普车不在话下。布丽在《惊奇队长》英国首映礼上秀出了令人羡慕的背肌，这是长达数月的汗水换来的成果。


　　布丽对健身的狂热持续到了电影结束以后。眼下她正在进行高强度训练，准备跟今年奥斯卡最佳纪录片《徒手攀岩》的主角亚历克斯·霍诺尔德和导演金国威一起挑战攀登。“更高、更远、更强”不只是电影里随便说说的台词而已。


　　布丽在拍摄《惊奇队长》期间的最大挑战既不是体能也不是绿幕，而是全漫威第一萌宠“噬元兽”咕咕。惊奇队长这个角色是著名猫奴，可是布丽本人却对猫严重过敏，接触猫就会不停打喷嚏，四只轮流扮演咕咕的猫变成布丽的克星。万般无奈之下，漫威不得不想办法减少剧组头号明星与头号喵星演员近距离拍摄对手戏。

作者：鹅仔   编辑：Joker

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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 惊奇队长 布丽·拉尔森

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布丽·拉尔森

布丽·拉尔森

Brie Larson

职业：演员 | 导演

查看影人作品  >

惊奇队长

惊奇队长 (2019)

7.1

导演：安娜·波顿

主演：布丽·拉尔森

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