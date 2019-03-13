真实版“伯德小姐”凭什么能当惊奇队长？





布丽7岁时父母离异。这场家庭剧变过后，妈妈带着她和妹妹搬到洛杉矶帮助她发展演艺事业，开始了母女三人相依为命的日子。收入不高、同时打几份工的布丽妈妈也坚持在好莱坞大制片厂的摄影棚附近租下一间异常狭小的公寓，方便女儿参加试镜和拍戏。 布丽7岁时父母离异。这场家庭剧变过后，妈妈带着她和妹妹搬到洛杉矶帮助她发展演艺事业，开始了母女三人相依为命的日子。收入不高、同时打几份工的布丽妈妈也坚持在好莱坞大制片厂的摄影棚附近租下一间异常狭小的公寓，方便女儿参加试镜和拍戏。









洛杉矶就像无数电影中描绘的那样，这里人人有个演员梦，童星需要面对的竞争压力一点儿也不比成年演员的世界小。





婴儿期的布丽·拉尔森









布丽童年红毯造型合集：年纪小什么都敢穿！









《倒带人生》









《美好的普通人》剧组









《少年收容所》让布丽成了独立片宠儿 布丽演戏时的倔强几乎跟惊奇队长卡尔·丹佛斯一模一样。筹备《房间》时为了揣摩被囚禁的心理变化，她把自己关在家里门窗紧闭整整一个多月，期间不与外界接触，也不给家人打电话，还疯狂减脂贴近角色营养不良的状态。





















布丽在拍摄《惊奇队长》期间的最大挑战既不是体能也不是绿幕，而是全漫威第一萌宠“噬元兽”咕咕。惊奇队长这个角色是著名猫奴，可是布丽本人却对猫严重过敏，接触猫就会不停打喷嚏，四只轮流扮演咕咕的猫变成布丽的克星。万般无奈之下，漫威不得不想办法减少剧组头号明星与头号喵星演员近距离拍摄对手戏。



