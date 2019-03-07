詹妮弗·康纳利最近参演的作品是《阿丽塔：战斗天使》，她在里面饰演了亦正亦邪的绮莲医生。最近，时光网采访了康纳利有关她幕后生活中的一些问题。





《美国往事》剧照





《阿丽塔：战斗天使》剧照





Mtime：作为一个艺术家和一个普通人，是什么激励着你的生活？





詹妮弗·康纳利：哇，那就难说了。激励没有单一的来源，我认为我的工作是一种特权，一种乐趣，我的每一次经历都是一次机会。每天在工作中，我都把它看作是一个学习更多以前从未接触过的东西的机会，或者是与不同的人合作体验新事物的机会。





Mtime：表演艺术最吸引你的是什么？





詹妮弗·康纳利：我是从后门进来的，因为在我能为自己做选择之前，在我还是个孩子的时候就开始工作了。我的第一部电影是在我11岁的时候拍的，那个时候已经算是可以有意识地进行一个选择。





我妈妈让我进入了这个行业，后来我又重新为自己选择了这个行业，因为我意识到我喜欢自己所做的每一个方面，因为我喜欢和一个角色在一起的经历，这个角色可能我不理解，可能她的生活和我的生活非常不同，或者她的选择和我的非常不同，但我喜欢有机会去思考这个人物的观点，学习人们不同的生活方式。我喜欢研究和想象的过程，为故事中的人物再去创造一个故事，超越剧本上面的东西。我喜欢与其他艺术家日复一日的合作过程，这让我很有成就感。







《美丽心灵》剧照





Mtime：你还有其他艺术天赋吗?





詹妮弗·康纳利：我喜欢油画和素描，虽然已经很久没有画了。在我年轻的时候非常喜欢画画，每个项目和项目之间我都有一些空闲时间，而现在我空闲时间都和孩子们在一起了。





Mtime：回望你的人生，你会给自己什么建议？





詹妮弗·康纳利：这个真的很难说，可能太私人了，无法在别人面前细述。





Mtime：你从电影角色中学到了什么吗？





詹妮弗·康纳利：我觉得你的每一次经历都塑造了你。每一个项目都会以某种方式形成这种效果，比如当你花大量的时间和一个角色在一起，用某种方式思考，或者是和不同的人在一起工作，可能你很难指出它具体改变你的方式，但绝对每次都会对你的生活产生一定影响。











Mtime：当导演喊cut的时候，要回到现实有多难？





詹妮弗·康纳利：我从不纠结这个，我不是那种想强迫自己去做事的人。开拍之前，我喜欢做很多准备工作，在研究的过程中，我会去思考这个角色是谁，她从哪里来，她是怎么长大的，她想要什么，害怕什么。我会花很多时间考虑这些，然后当进入场景时，我就试着不去强迫任何东西。然后当一切结束的时候，因为我并不是在强迫自己，所以很快就能恢复过来。





Mtime：你最复杂、最满意的表演是什么？











《收容所》剧照





Mtime：你现在职业生涯中最大的挑战是什么?





詹妮弗·康纳利：我真的不知道，没有想过这些。我想的是自己想去完成、想去尝试的事情，我觉得自己还需要在工作上拥有更多的自主权，可能是成为一个制片人，或者是编剧，这些都是指的去控制更多的内容，而不是说这是个挑战。也许等我再老一些吧，现在我的小女儿还只有7岁，我很高兴能成为一名演员，可以在各种项目之间抽出空闲时间和孩子们在一起。





Mtime：你有最喜欢的电影吗?









Mtime：你最喜欢的电视节目是什么?















Mtime：处理名声的事有多困难？





詹妮弗·康纳利：我觉得这没什么好抱怨的，名声所带来的好处比抱怨要多得多。





Mtime：社交媒体在你的生活中占有一席之地吗？





詹妮弗·康纳利：我没有任何社交媒体账号。





Mtime：你如何描述你的家？





詹妮弗·康纳利：我的家是一个混合体。我们住在一所旧房子里，里面的结构已经很旧了，装饰方面既有古玩又有现代用品，所以算是混合风格。我们大概一年前搬进了这所房子，以前住的地方将近有十年，那是一套公寓，里面一切都是白色的，墙壁也是白色。现在我们的新家里面有很多颜色，我很喜欢。











Mtime：你的穿衣艺术是什么？





詹妮弗·康纳利：很简单，尼古拉·盖斯奇埃尔（巴黎世家前设计师）。





Mtime：你有最喜欢的首饰吗？





詹妮弗·康纳利：有一些我丈夫送给我的东西，我很珍惜。





Mtime：你喜欢做饭吗？





詹妮弗·康纳利：是的，我喜欢。