成龙亮相2019圣丹斯电影节，分享环保和慈善心得。







时光网讯 在之前举办的2019年圣丹斯电影节，著名影星成龙与纽约时报记者Kyle Buchanan在“电影咖啡角”活动中进行了半小时的访谈，现场吸引了两百多名观众。





在访谈中，成龙热情健谈地讨论了他对于环保事业的热情，同时时常与观众进行互动，并谈了谈他的“绿色英雄”环保艺术展。该艺术展将在美国盐湖城的列奥纳多博物馆举办。





活动现场 尽管承认在电影与环保事业之间的一些摇摆不定使他陷入了一点“两难困境”以及带来了一些挑战，成龙还是认为这两个事业并不一定是互斥的——恰恰相反，它们是可以和谐共存的。





“我是一个环保主义者，但是我的工作（从某种程度上）是破坏环境的，制造了很多污染”成龙说道：“你搭了个布景，然后再毁掉它，还制造了很多爆炸。当我在工作的时候，看到人们为了拍电影而烧一些东西，这真的让我觉得有些难受。有时候我在片场看到有人在烧黑色轮胎或者类似的东西的时候，我都会让他们停下来。如果你关注这些你会发现有很多可以重复利用的东西。”





“我有教导我的团队，以及成家班（这么做），但是我不可能跟全世界说你们必须按我说的做。但是在成龙电影的片场里，我有自己的规矩”，这位传奇影星及动作导演继续说道：“每一个人都必须遵从它们。





我们会重复利用瓶子和被子，还有其他的一些东西。有时候我们一个片场能有一千两百多人，他们喝完东西可能就只会随便扔掉。我说‘不行，你喝完水不要把瓶子扔掉，而是把它放回去，这一天你都应该只用这一个瓶子。’这是我定的规则。最开始我这样要求自己人，要求成家班，之后则是教导其他人这么做。”





而“绿色英雄”则是一个巡回展，目标是在全球范围内宣传可持续发展和呼吁公众增强环保意识。在拍电影的时候，成龙震惊于巨大的浪费，因此致力于宣传节能与重复利用，同时也尝试将不同的材料再利用在创作，完成富有想象力的雕塑以及其他的可能的艺术作品。













成龙表示他对于慈善事业和环保事业的热情与决心，来源于他的经历。“我小时候并不是在大城市长大的，像我这样的人不可能受过什么教育。”成龙说道：“我是一个学演特技的，身边都是在街上打架、赌博喝酒的人。等我长大一点了也自然而然和他们一样，那时候我16岁，他们去哪我去哪。





他们赌博，我也赌博；他们去喝酒，我也去喝酒；他们做坏事，我也做坏事；他们在街上打架，我也打架。没有人教我去做正确的事情。而当我成为一个大明星之后，周围的人只会对我说‘你很棒，你做的都是对的’，不管我做了什么事。”





终于，成龙开始厌烦这种恭维奉承——他意识到这些赞誉来源于他的名气，而非他做或想做的事情。“因为我太有名了，有些记者就问我愿不愿意做一些慈善，我回答说不我太忙了，他们就会说‘但孩子们需要你’，而我会说自己仍然忙于电影事业。”





活动现场 成龙继续说道：“但我最终还是同意去做一些事情了。我记得（活动）前一天晚上我喝多了，第二天早上起床都很困难。所以我就戴着墨镜去了医院——我很讨厌这种事。当我进去的时候我看到很多孩子和员工都在讨论着我，每个人都排着队想来看我，而我戴着墨镜，在那很尴尬地站着。





主持人说：‘欢迎成龙！他拍了一夜的电影所以很疲惫，但他还是来看你们了，还带了很多的礼物来！’孩子们就开始问我给他们带来了什么礼物，但其实是活动主办方一手操持了所有事情，因为我那时候并不想做这个事情。一百来个人组织操办了这个活动，但是把功劳都归给了我。”





“孩子们都过来拥抱我亲吻我，感谢我给他们的礼物。我那时候真的很惭愧，”成龙说道：“之后，他们问我明年还会再来吗，我说我会来的。但是那之后整整一年我都觉得很羞愧，感觉很糟糕。我那时候没有告诉任何人，但是从心底里我觉得自己是一个很糟糕的人-即便我在全世界有那么多的粉丝。





所以我开始筹划一些慈善事业，比如为什么我不捐出一些衣物给老人儿童和需要它的人呢？所以第二个圣诞节我又回去了，带了所有这些东西。我回到了医院，而且是以极好的状态参加了那一天的活动。这对我来说像是一种救赎。”





成龙表示这次慈善事业的觉醒让他的视野更加宽广，也激发了他此后对于环保事业的热情和决心。之后的他不再过度关注属于自己的名利，而是希望通过自己的影响力去回馈帮助需要帮助的人，以及参与环保事业保护，为人类后代创造更好的生活环境。