“至尊戒驭众戒，至尊戒寻众戒；至尊戒引众戒，禁锢众戒黑暗中，在阴影滋生的摩多之地。”魔戒上刻着的这段咒语，又出现在了该剧集的官推上，还给出了新版本地图的链接，“欢迎来到第二纪元”。







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《指环王》剧集官推账号





第二纪元共计3431年，见证了努曼诺尔王国的兴起、繁盛、堕落直至毁灭，也见证了精灵在纷飞战火中的日益衰落，和“黑暗魔君”索隆统治中洲野心的两度破灭。许多美好的事物都在这个纪元里凋零，但索隆在纪元终末的败亡，又开启了充满希望的全新纪元。这样就意味着，许多人以为“前传”中会出现年轻版“阿拉贡”这一幻想破灭了，毕竟这个“前传”实在是太靠前了。







第一部《指环王》最开头展现了第二纪元结束之时



