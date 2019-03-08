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《指环王》剧集可能不会讲阿拉贡的故事

故事设定在第二纪元 官推新发中土世界地图

2019-03-08 09:41:52 来源：Mtime时光网

亚马逊官推新发布了《指环王》剧集的中土世界地图——这一回地图上终于有了字，也宣布了剧集将发生在第二纪元，这意味着阿拉贡、弗罗多等人，都不会出现在这一前传剧集中了。

阿拉贡：新剧集里没我

　　时光网讯　上月中旬，亚马逊官推转发了《指环王》前传剧集官推的一张无字地图，并确认了该剧集将拍摄五季。昨日，这张地图再次出现，这一次，上面多了更多地名和信息，也确认了剧集将发生在《指环王》世界中的“第二纪元”（The Second Age）。

　　“至尊戒驭众戒，至尊戒寻众戒；至尊戒引众戒，禁锢众戒黑暗中，在阴影滋生的摩多之地。”魔戒上刻着的这段咒语，又出现在了该剧集的官推上，还给出了新版本地图的链接，“欢迎来到第二纪元”。


无字地图


新发布的有字地图

　　假如你仔细研习这张中土世界的地图，你会看到《指环王》的世界在第二纪元的模样，这个纪元由大魔王魔苟斯战败被逐出阿尔达世界、维拉大军离开中洲之时开始，精灵与人类同盟推翻索伦，人类领袖埃西铎斩断索伦手指，获得魔戒而结束——这一幕也出现在了《指环王》第一部的开头，而我们所熟悉的阿拉贡、弗罗多、甘道夫等人的故事，要等到第三纪元才能发生了。


《指环王》剧集官推账号

　　第二纪元共计3431年，见证了努曼诺尔王国的兴起、繁盛、堕落直至毁灭，也见证了精灵在纷飞战火中的日益衰落，和“黑暗魔君”索隆统治中洲野心的两度破灭。许多美好的事物都在这个纪元里凋零，但索隆在纪元终末的败亡，又开启了充满希望的全新纪元。这样就意味着，许多人以为“前传”中会出现年轻版“阿拉贡”这一幻想破灭了，毕竟这个“前传”实在是太靠前了。


第一部《指环王》最开头展现了第二纪元结束之时

　　本剧集由《星际迷航4》派特里克·麦凯约翰·D·佩恩两人共同撰写剧本，其它细节还一概不清楚，让我们耐心等待吧。毕竟距离《指环王3》的公映都已经过去了16年，也不在乎这一两年了。

　　有字地图高清大图下载地址：http://movie.mtime.com/255764/posters_and_images/7526831/

   编辑：甄甏甏

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关键词： 指环王 剧集 中土世界
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