2019-03-09 10:00:20 来源：Mtime时光网
编辑：Joker
导演：艾伦·泰勒
主演：基特·哈灵顿
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蓝爸爸666
16小时前
其实不太想看人类和夜王的战斗，想看瑟曦和龙妈最后来场大决战
古道朝阳
20小时前
今年要完结了！！！呜呜呜呜！！！
妥啦啦
光之王赶紧出来
想长胖
昨天 00:02
这是要打冰球吗？
晨之浪
2019-03-09 23:48
夜王为什么要拿着船桨？或者是板球的球板？ 夜王是新西兰或则澳大利亚人吗？
jaewon
2019-03-09 17:23
好像山药啊···
塔拉铜鳞2019-03-09 17:32
冻山药了解一下
自然之子077
2019-03-09 17:07
太黑了……故事都发生在晚上吗？
MerlotZh
2019-03-09 16:55
个人感觉从第4季才开始好看起来，场面和剧情都渐入佳境，期待结局会怎样。。
最零下一度
2019-03-09 15:18
我看了第一季第一集就看不下去了，第一集就有三场漏点，太黄了
岛马2019-03-09 15:37
你最好找个懂剧情的边讲边看，看完前两集你就可以开始爽了。
主角光环2019-03-09 16:12
身体就是最纯粹和原始的美，所以我们才会欣赏美女帅哥
黑王子will49978482019-03-09 16:50
你可以看腾讯视频啊，保证你看不到
M_9228860052019-03-09 20:47
战狼看成 傻子了
着迷的西西里2019-03-09 21:59
第一季只是开始的开始，宏大的故事还没见端倪，你仔细看，看到后来真的欲罢不能，这剧情这叙事方法真的是神剧，等这个大结局后真不知何时能看到如此的神剧了
想长胖昨天 00:03
层主不爱看又没错，审美是跟个人的事情。骂人的到底凭什么？
枫殘3分钟前
你就适合看小时代
方脸队长
2019-03-09 14:42
这大刀一看就早已饥渴难耐了，动三傻别动二丫哈
吸人眼球的可不止是大橘！
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