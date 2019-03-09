《权力的游戏》第八季正式预告发布24小时内综合浏览量高达8100万，是HBO有史以来最火的预告片。





此前HBO的预告浏览量纪录保持者是《权力的游戏》第七季，第七季的首支正式预告片在发布的24小时之内获得6100万浏览量。为完结篇等待两年的粉丝们显然按耐不住内心的激动，最终季4月14日开播前先靠预告解馋。





《娱乐周刊》昨日曝光一张最终季的新剧照，夜王手提两米大刀静候对手，异鬼大军准备随时开虐。









