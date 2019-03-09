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一天8100万流量！"权游"预告大破HBO纪录

完结篇新剧照准备虐！ 夜王提两米大刀静候

2019-03-09 10:00:20 来源：Mtime时光网

《权力的游戏》第八季正式预告发布24小时内综合浏览量高达8100万，是HBO有史以来最火的预告片。
　　时光网讯 HBO发布的《权力的游戏》第八季正式预告堪称本周最轰动美剧事件。据报道，预告发布后24小时内在youtube、脸书、推特等海外各大平台综合浏览量高达8100万，是HBO有史以来最火的预告片。

　　此前HBO的预告浏览量纪录保持者是《权力的游戏》第七季，第七季的首支正式预告片在发布的24小时之内获得6100万浏览量。为完结篇等待两年的粉丝们显然按耐不住内心的激动，最终季4月14日开播前先靠预告解馋。

　　《娱乐周刊》昨日曝光一张最终季的新剧照，夜王手提两米大刀静候对手，异鬼大军准备随时开虐。



   编辑：Joker

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 权力的游戏 HBO 预告 剧照
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权力的游戏 (2011)

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导演：艾伦·泰勒

主演：基特·哈灵顿

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