

看看J-Lo的超大钻戒





上周六，求婚之前，A-Rod在ins上也发布了与“灵魂伴侣”相关的内容，“灵魂伴侣并不是让你完整的那个人，灵魂伴侣是激励你，让你将自己变得更加完整的那个人。你的灵魂伴侣如此爱你，充满信念与真心，会让你无法对自己产生怀疑，成为你终将成为的那个人。”J-Lo和A-Rod目前正在美国佛罗里达度假，两人早在2017年2月就开始约会，当年5月对外公开了两个人的关系。







A-Rod的这一“炫女友”ins下，还有金·卡戴珊的点赞



