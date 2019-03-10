时光网讯
性感拉丁天后“J-Lo”詹妮弗·洛佩兹
与男友“A-Rod”亚历克斯·罗德里格兹
正式订婚啦！A-Rod在ins上发了一张祖母绿切型（emerald-cut）的超大钻戒，配文“她同意了！”A-Rod在成为演员之前，曾是美国声名显赫、成绩卓越的棒球运动员“金童”，也是美国最伟大的棒球运动员之一，曾因“禁药”丑闻而被禁赛。
看看J-Lo的超大钻戒
上周六，求婚之前，A-Rod在ins上也发布了与“灵魂伴侣”相关的内容，“灵魂伴侣并不是让你完整的那个人，灵魂伴侣是激励你，让你将自己变得更加完整的那个人。你的灵魂伴侣如此爱你，充满信念与真心，会让你无法对自己产生怀疑，成为你终将成为的那个人。”J-Lo和A-Rod目前正在美国佛罗里达度假，两人早在2017年2月就开始约会，当年5月对外公开了两个人的关系。
A-Rod的这一“炫女友”ins下，还有金·卡戴珊的点赞
此前J-Lo曾和Ojani Noa，Cris Judd和马克·安东尼
这三人结过婚，她和安东尼从2004年好到2014年，生下了双胞胎Max和Emme。A-Rod曾和Cynthia Scurtis在2002-2008年期间结过婚，有两个女儿Natasha和Ella。目前还没有任何关于婚礼的消息。
今年奥斯卡上，J-Lo与“美队”共同颁奖