



《利器》的制作人Marti Noxon日前在西南偏南电影节上透露她和编剧吉莉安·弗琳“有了一些想法”，可能会开发《利器》的第二季。Noxon谈到一部限定剧集不可能讲述卡米尔生活的全部故事，“也许会有续集，我们会那样做，弗琳和我已经有了一些想法。”





弗琳是《利器》小说的原作者，并且与Noxon一起担任了该剧的执行制片。Noxon表示她最初和弗琳构思的《利器》就是一系列以风谷镇为背景的故事，但是HBO更想将它做成限定剧。





《利器》改编自《消失的爱人》作者吉莉安·弗琳的同名处女作小说，讲述由艾米·亚当斯饰演的记者卡米尔回到家乡小镇报道一起少女谋杀案，并引发了案件背后更多错综复杂的连锁危机的故事。





该剧于去年8月26日播完了全部8集，虽然剧集颇受肯定，但HBO还是宣布不会推出第二季，并且表示“很乐意“它成为一部限定剧。当时HBO给出的理由是：“不同于所有明星都愿意回归的《大小谎言》，《利器》的角色和故事都非常黑暗，艾米不想继续活在这个角色当中，我不能责怪她，对于一个女演员来说，要承担太多，所以将不再有第二季，我们很乐意它成为一部限定剧。”





该剧在第76届金球奖的竞争中捧得了最佳女配角奖，以及最佳迷你剧和最佳女主角提名。