香港摄影师卢玉莹日前在社交媒体上曝光的一组黑白影像再次“走红”，这位摄影师的镜头记录了上世纪八零年代港片起势时，那些电影人最青春的模样。





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卢玉莹回忆拍摄这些照片的原因时写道：“很久之前，有一个朋友，已记不起是谁，向我提议开辟一个摄影专栏，以拍摄电影界人物为主。我本来就喜欢拍摄人物，又由于当时加入了《电影双周刊》，跟电影界朋友有着密切的联络，何不借此专栏逼自己不停拍摄……故此，就于一九七九年十月十一日在《电影双周刊》第二十期开始了“曝光人物”一栏。意图把有突出表现的电影工作者，或有潜质的幕后工作者介绍出来。”





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“说起来，谭家明也是一个怕拍照的人，他可害得我苦了！我曾经只身夜探嘉禾片场，在又焗又热的厂景内苦候整个晚上，一无所获，就是因为他怕了我的摄影机，又很会躲。又有一次我碰见他在尖沙咀拍戏，立刻赶回家取摄影机，以为可以替他拍得一张照片，岂料，他竟然在众人面前央求我不要拍，真给他气坏！所以至今我还未有一张满意的谭家明照片，遗憾！”





卢玉莹称，幸而，电影工作者不是全部都害怕摄影机，有些则喜欢上镜，比如章国明懂得怎样引导摄影，不断提出意见刺激摄影师。徐克也是很好的拍摄对象，他会给机会、给时间。但有些导演在工作时异常紧张，不停走动，使你一个镜头也没法捕捉，比如楚原在邵氏片场内，难得有停下来的一刻，但在适当的时候，他也会记起卢玉莹的存在，给机会拍照。





拍摄人像，卢玉莹喜欢用广角镜，在短距离捕捉对方最自然，最不自觉的面貌。“曝光人物”同时为卢玉莹带来收获和赞美。“施南生便说过她和徐克喜欢把所有的‘曝光人物’放在一起来欣赏。”直至一九八三年九月一日，《电影双周刊》第119期，“曝光人物”一栏才停止。

编辑：hello王小羊