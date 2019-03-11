网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

一组照片揭秘港片黄金时代最靓的仔

林青霞卸妆 成龙徐克沉思 许鞍华几乎认不出!

2019-03-11 10:45:54 来源：Mtime时光网

香港摄影师卢玉莹日前在社交媒体上曝光的一组黑白影像再次“走红”，这位摄影师的镜头记录了上世纪八零年代港片起势时，那些电影人最青春的模样。
　　时光网讯   香港摄影师卢玉莹日前在社交媒体上曝光的一组黑白影像再次“走红”，这位摄影师的镜头记录了上世纪八零年代港片起势时，那些电影人最青春的模样，包括成龙刘德华林青霞徐克许鞍华吴宇森等，他们后来都成为香港电影黄金期的中流砥柱。

成龙

　　卢玉莹回忆拍摄这些照片的原因时写道：“很久之前，有一个朋友，已记不起是谁，向我提议开辟一个摄影专栏，以拍摄电影界人物为主。我本来就喜欢拍摄人物，又由于当时加入了《电影双周刊》，跟电影界朋友有着密切的联络，何不借此专栏逼自己不停拍摄……故此，就于一九七九年十月十一日在《电影双周刊》第二十期开始了“曝光人物”一栏。意图把有突出表现的电影工作者，或有潜质的幕后工作者介绍出来。”

许鞍华

　　“记得第一个电影人，我是选择了许鞍华，那时她刚拍完了处女作《疯劫》。许鞍华的性格，我是知道的，要她拍照，实在为难她，我私下有点儿不忍逼害她，可是任务在身，唯有努力把她诱请出来。回想也好笑，我把她带到深夜的电车上，举机相向，她还苦苦哀求放她一马。她不是矫扭作态，因为四周无人，而是她真的很怕拍照。怕拍照，我觉得完全正常，我也怕被人拍照。终于我还是完成了任务。我很喜欢那张照片。”

　　“说起来，谭家明也是一个怕拍照的人，他可害得我苦了！我曾经只身夜探嘉禾片场，在又焗又热的厂景内苦候整个晚上，一无所获，就是因为他怕了我的摄影机，又很会躲。又有一次我碰见他在尖沙咀拍戏，立刻赶回家取摄影机，以为可以替他拍得一张照片，岂料，他竟然在众人面前央求我不要拍，真给他气坏！所以至今我还未有一张满意的谭家明照片，遗憾！” 

　　卢玉莹称，幸而，电影工作者不是全部都害怕摄影机，有些则喜欢上镜，比如章国明懂得怎样引导摄影，不断提出意见刺激摄影师。徐克也是很好的拍摄对象，他会给机会、给时间。但有些导演在工作时异常紧张，不停走动，使你一个镜头也没法捕捉，比如楚原在邵氏片场内，难得有停下来的一刻，但在适当的时候，他也会记起卢玉莹的存在，给机会拍照。

　　拍摄人像，卢玉莹喜欢用广角镜，在短距离捕捉对方最自然，最不自觉的面貌。“曝光人物”同时为卢玉莹带来收获和赞美。“施南生便说过她和徐克喜欢把所有的‘曝光人物’放在一起来欣赏。”直至一九八三年九月一日，《电影双周刊》第119期，“曝光人物”一栏才停止。

   编辑：hello王小羊

关键词： 成龙 刘德华 林青霞 徐克 许鞍华 吴宇森 摄影师卢玉莹 港片 黄金时代
关注时光网微信

相关电影/影人

成龙

成龙

Jackie Chan

职业：演员 | 制作人

查看影人作品  >

刘德华

刘德华

Andy Lau

职业：演员 | 制作人 | 导演

查看影人作品  >

林青霞

林青霞

Brigitte Lin

职业：演员

查看影人作品  >

徐克

徐克

Hark Tsui

职业：导演 | 制作人

查看影人作品  >

许鞍华

许鞍华

Ann Hui

职业：导演 | 演员 | 制作人 | 编剧 | 艺术指导 | 服装设计 | 副导演/助理导演

查看影人作品  >

吴宇森

吴宇森

John Woo

职业：导演 | 制作人

查看影人作品  >

显示更多∨

会员评论 (56)

发表

本周热读

1

漫威《惊奇队长》彩蛋全解析

吸人眼球的可不止是大橘！

看完《惊奇队长》，终于可以正式迎接《复仇者联盟4》了。
2

一组照片揭秘港片黄金时代最靓的仔

林青霞卸妆 成龙徐克沉思 许鞍华几乎认不出!

56
香港摄影师卢玉莹日前在社交媒体上曝光的一组黑白影像再..
3

诺兰"蝙蝠侠"三部曲重返IMAX大银幕!

50张片场照爽到爆炸!将在北美5座城市展映

50
诺兰导演的《蝙蝠侠》三部曲，将于3月底开始在北美的5座..
4

吴京《攀登者》新剧照流出！胡歌加盟

演绎珠峰登山队英雄故事 献礼建国70周年

9
《攀登者》新剧照流出！胡歌加盟参演，该片由吴京领衔主..
5

帅气！《惊奇队长》曝光海量概念图

漫威女英雄的斗篷、头盔等弃用造型曝光

20
《惊奇队长》概念图中可以看到，无论是战袍、发型和头盔..

查看更多