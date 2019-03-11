孙红雷坦言被《新世界》打动，称：“我沉寂的三年，一直在等好剧本。”





























导演徐兵表示《新世界》有四大关键词：“干脆、刺激、忧伤和对新世界的渴望。”孙红雷则坦言被《新世界》打动，称：“我沉寂的三年，一直在等好剧本。”





1949年1月，北平的和平解放是新中国成立前的重大事件之一，其不仅意义巨大，影响更加深远。在黎明即将到来前，有多少人能熬过最黑的夜？





《新世界》聚焦不一样的建国回忆、谜题重重的剧情，将小人物作为故事的主角，刻画他们与大时代的关系，通过推进悬疑故事发展，探讨人性的善与恶。



