2019-03-11 11:40:27 来源：Mtime时光网
编辑：hello王小羊
Honglei Sun
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导演：徐兵
主演：孙红雷 张鲁一
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梦荒唐
13秒前
哪有这么多大牌，估计很多都是客串性质
Edward_FW
6小时前
感觉是个电视剧！
幽灵终结者
2019-03-11 19:00
这预告片整得有点夸张，不知道片子到底如何，到时候瞧瞧
Lucien2062111
2019-03-11 18:10
献礼剧呗，北平和平解放，五朝古都免于战火洗礼，五十年就拆的没样儿了
Treepple2019-03-11 20:44
噗，你的意思是要保持封建农村的样子就好咯？
M_14102112011318048427小时前
还想梦回大清？醒醒 大清亡了#滑稽
20qq
2019-03-11 17:50
这就是电视连续剧啊
razersu
2019-03-11 14:59
电视剧一般的样子，预告片配乐 音效 和剪辑都low爆了
鑲假牙的貓爺
2019-03-11 14:49
这预告请不起剪辑师是不是？
时光用户_1493086580148
2019-03-11 14:11
他就像一台充满活力的原始机器。
太极教我当影帝
2019-03-11 13:56
只要颜王不参加那些山寨综艺，就不会凉#滑稽。
骆驼书记
2019-03-11 13:48
瓜子二手车也是好剧本
吸人眼球的可不止是大橘！
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