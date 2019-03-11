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孙红雷回归荧屏大剧《新世界》曝预告

周冬雨周一围尹昉万茜宋丹丹等名角云集

2019-03-11 11:40:27 来源：Mtime时光网

孙红雷坦言被《新世界》打动，称：“我沉寂的三年，一直在等好剧本。”
　　时光网讯  已经暌违电视荧幕多年的孙红雷带着新作《新世界》归来。今日该剧发布“入局”版预告。张鲁一尹昉万茜李纯胡静秦汉周冬雨宋丹丹周一围梁天等演员悉数登场，演绎了一出波谲云诡的北平城中小人物命运变幻的人间大剧。








　　导演徐兵表示《新世界》有四大关键词：“干脆、刺激、忧伤和对新世界的渴望。”孙红雷则坦言被《新世界》打动，称：“我沉寂的三年，一直在等好剧本。”

　　1949年1月，北平的和平解放是新中国成立前的重大事件之一，其不仅意义巨大，影响更加深远。在黎明即将到来前，有多少人能熬过最黑的夜？

　　《新世界》聚焦不一样的建国回忆、谜题重重的剧情，将小人物作为故事的主角，刻画他们与大时代的关系，通过推进悬疑故事发展，探讨人性的善与恶。

   编辑：hello王小羊

关键词： 新世界孙红雷
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孙红雷

孙红雷

Honglei Sun

职业：演员

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新世界

新世界 (2019)

0.0

导演：徐兵

主演：孙红雷 张鲁一

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