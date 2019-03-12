哈里斯饰演核电厂物理学家，负责挖掘事故原因













“我就是个不快乐的人，”哈里斯先是开玩笑，接着正经地表示：“对我而言，我第一次看完剧本是否被文笔震慑住是决定关键，然后演绎时是否有其他的素材我可以继续深入探讨？”





哈里斯说：“（Valery Legasov）的任务基本上是如何把精灵塞回神灯里。随着故事发展，大家也开始发掘爆炸是怎么发生的？哪个环节出错？因为如果我们不能找出起因，苏联境内还有18到20座一模一样的核电厂。”





但在当时的社会环境下，深究核爆起因并不是一件很讨喜的事。 “这让你自己的生命受到威胁，他们不想要这个资讯公开，因为外界对苏联的迷思是这是一个完美的社会，不会有任何差错。所以（科学家们）问的问题是没有人想要有解答的。“





编剧麦辛：最大限度还原真相，而非制造戏剧性













麦辛表示他尽量选择真实性最高的部分，而非最戏剧化的。研究的素材来自多位参与其中的前苏联科学家撰写的书籍、国际核能协会发布的九份相关报告、目击者口述、建筑蓝图等，还有其他切尔诺贝利以外的研究，包含前苏联乌克兰的文化生活、衣着等，麦辛说：“细微到连鞋带都要准确。”





“我们的基本原则是，如果我们需要改变某个部份，只能因为这样做会帮助故事发展更全面。我们没有改变任何事实只为了要让故事更戏剧化。”麦辛说。



