时光网讯
1986年，前苏联乌克兰普里皮亚季市的切尔诺贝利核电站发生史上最严重的核电厂爆炸事故，直接与间接造成的死亡人数多的难以精算。
切尔诺贝利核电站爆炸事件迄今仍有仍有许多未解之谜，HBO与Sky影业联合推出的迷你剧《切尔诺贝利》
，用戏剧化的方式还原这场史上最骇人听闻的人为核灾意外。日前 HBO邀请主创与主演到美国电视评论协会冬季大会畅谈这部历史迷你剧，今天剧集的首款先导预告也对外发布了。
哈里斯饰演核电厂物理学家，负责挖掘事故原因
杰瑞德·哈里斯
饰演前苏联的首席核电厂物理学家Valery Legasov，也是核灾救援团队的一员，因此第一手目睹了这场核灾的严重性，因此不顾政府施压举报核灾现场的真实状况。哈里斯最新电视作品《极地恶灵》
同样也是惊悚的历史题材，让人好奇这类型故事是不是特别吸引他演出？
“我就是个不快乐的人，”哈里斯先是开玩笑，接着正经地表示：“对我而言，我第一次看完剧本是否被文笔震慑住是决定关键，然后演绎时是否有其他的素材我可以继续深入探讨？”
哈里斯说：“（Valery Legasov）的任务基本上是如何把精灵塞回神灯里。随着故事发展，大家也开始发掘爆炸是怎么发生的？哪个环节出错？因为如果我们不能找出起因，苏联境内还有18到20座一模一样的核电厂。”
但在当时的社会环境下，深究核爆起因并不是一件很讨喜的事。 “这让你自己的生命受到威胁，他们不想要这个资讯公开，因为外界对苏联的迷思是这是一个完美的社会，不会有任何差错。所以（科学家们）问的问题是没有人想要有解答的。“
编剧麦辛：最大限度还原真相，而非制造戏剧性
他表示，编写《切尔诺贝利》
时尽所能还原事件发生的真实前后过程，同时也在五集内讲完这个故事。这份坚持遇到许多挑战，主要因为苏联已经瓦解，而且前苏联政府对事务的透明度很低，加上民众口述时常互相抵触。
麦辛表示他尽量选择真实性最高的部分，而非最戏剧化的。研究的素材来自多位参与其中的前苏联科学家撰写的书籍、国际核能协会发布的九份相关报告、目击者口述、建筑蓝图等，还有其他切尔诺贝利以外的研究，包含前苏联乌克兰的文化生活、衣着等，麦辛说：“细微到连鞋带都要准确。”
“我们的基本原则是，如果我们需要改变某个部份，只能因为这样做会帮助故事发展更全面。我们没有改变任何事实只为了要让故事更戏剧化。”麦辛说。