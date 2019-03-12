时光网讯
春夜将至，《生活大爆炸》
快演完了。
第一季第一集
本剧并不是因为收视率低才落下的帷幕，4届艾美奖得主吉姆·帕森斯不想再演第13季了才是主要原因。上一季第11季1890万的收视人数，是去年喜剧类观剧人数第二多的剧集，第一名是《罗斯安家庭生活》
。在18-49年龄段的观众众，《生活大爆炸》
也是收视率第二高的美剧，仅位于NBC的《我们这一天》
之后。
《生活大爆炸》的试播集是在12年前，2007年9月24日播出，由查克·罗瑞
和比尔·普拉迪
编剧，詹姆斯·布罗斯
执导。第一季第一集中的5位主角，和后期的人设其实并不完全一样，那会儿谢耳朵还去精子银行捐精呢。
前几个月接受采访时，剧集创作者罗瑞告诉媒体，“我们大概想好了五月和季终集怎么运作，气氛很伤感，毕竟这个剧播了12年，完结的时候会非常非常难过。”
不过卡蕾·库科和吉姆对于季终集有个小小的心愿，希望能把电梯修好了！“这是我对于最后一集的期望之一，”吉姆说，“电梯至少能有1分钟修好的时间，然后我们都被困在里面。”“要是这么完结可太棒了！”卡蕾补充说。而约翰尼·盖尔克奇则希望最后一集能有许多感人的瞬间，因为“我们拍最后一集的时候，都停不下来一直在哭，编剧总得让我们的哭看上去合理吧。”