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"生活大爆炸"最后一集将于5.16播出

"谢耳朵":希望电梯能修好 我们都困在里面

2019-03-12 11:50:30 来源：Mtime时光网

《生活大爆炸》的第12季最后一季，即将在5月16日播出，剧集要完结啦。


　　时光网讯　春夜将至，《生活大爆炸》快演完了。

　　CBS今日公布，这部陪伴了我们十几年的情景喜剧，第十二季最终季的最后一集，时长将为1个小时，于美国时间5月16日（北京时间5月17日）播出。约翰尼·盖尔克奇（Leonard）、吉姆·帕森斯（Sheldon）、卡蕾·库科（Penny）、西蒙·赫尔伯格（Howard）、昆瑙·内亚（Raj）、梅丽莎·劳奇（Bernadette）与马伊姆·拜力克（Amy）这一众主演，还将在剩下的7集（算上最后一集）中出现。


第一季第一集

　　本剧并不是因为收视率低才落下的帷幕，4届艾美奖得主吉姆·帕森斯不想再演第13季了才是主要原因。上一季第11季1890万的收视人数，是去年喜剧类观剧人数第二多的剧集，第一名是《罗斯安家庭生活》。在18-49年龄段的观众众，《生活大爆炸》也是收视率第二高的美剧，仅位于NBC的《我们这一天》之后。

　　《生活大爆炸》的试播集是在12年前，2007年9月24日播出，由查克·罗瑞比尔·普拉迪编剧，詹姆斯·布罗斯执导。第一季第一集中的5位主角，和后期的人设其实并不完全一样，那会儿谢耳朵还去精子银行捐精呢。



　　前几个月接受采访时，剧集创作者罗瑞告诉媒体，“我们大概想好了五月和季终集怎么运作，气氛很伤感，毕竟这个剧播了12年，完结的时候会非常非常难过。”

　　不过卡蕾·库科和吉姆对于季终集有个小小的心愿，希望能把电梯修好了！“这是我对于最后一集的期望之一，”吉姆说，“电梯至少能有1分钟修好的时间，然后我们都被困在里面。”“要是这么完结可太棒了！”卡蕾补充说。而约翰尼·盖尔克奇则希望最后一集能有许多感人的瞬间，因为“我们拍最后一集的时候，都停不下来一直在哭，编剧总得让我们的哭看上去合理吧。”


   编辑：甄甏甏

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关键词： 生活大爆炸 美剧 CBS
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