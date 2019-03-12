





第一季第一集



















前几个月接受采访时，剧集创作者罗瑞告诉媒体，“我们大概想好了五月和季终集怎么运作，气氛很伤感，毕竟这个剧播了12年，完结的时候会非常非常难过。”





不过卡蕾·库科和吉姆对于季终集有个小小的心愿，希望能把电梯修好了！“这是我对于最后一集的期望之一，”吉姆说，“电梯至少能有1分钟修好的时间，然后我们都被困在里面。”“要是这么完结可太棒了！”卡蕾补充说。而约翰尼·盖尔克奇则希望最后一集能有许多感人的瞬间，因为“我们拍最后一集的时候，都停不下来一直在哭，编剧总得让我们的哭看上去合理吧。”