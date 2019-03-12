2018年12月11日，苍井空与老公DJ Non首度公开亮相，苍井空同时公布了自己已经怀孕五个月的喜讯。







时光网讯 日本女艺人

据悉，苍井空2018年1月1日宣布结婚，称老公“不是帅哥也没有钱，但是接受了自己以前的工作”。2018年12月11日，苍井空与老公DJ Non首度公开亮相，苍井空同时公布了自己已经怀孕五个月的喜讯。

产期将近，再次恭喜苍井空。 日本女艺人 苍井空 刚刚晒出了最新孕照，她开心地写道：“好久不见了，最近的我肚子的样子。已经那么大！但还有一个半月！已经好重啊〜。”要正式成为妈妈的苍井空身穿孕妇服，笑容满面，全是幸福的样子。据她之前的微博透露，她怀的是双胞胎，作为准妈妈的苍井空，也是相当辛苦了。 编辑：汀

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